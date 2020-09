Region Syddanmark har kasseret millioner af mundbind

Region vil have danske leverandører, efter at millioner af værnemidler har vist sig ikke at beskytte godt nok.

Siden marts har Region Syddanmark kasseret 9.250.000 masker og mundbind.

Det skriver TV Syd.

Det var værnemidler, som skulle beskytte medarbejdere, patienter og besøgende på sygehusene.

- Bindene skal være af så høj kvalitet, at der ikke kan gå sekreter som host, nys og blodstænk gennem dem. Men stikprøver har vist, at mange mundbind og masker ikke giver tilstrækkelig beskyttelse, siger Stig Blicher, der er category manager i regionen.

Den største annullerede ordre var på 3,15 millioner mundbind med øreelastik.

Der er blevet bestilt mundbind til regionens sygehus i mange år, men markedet ændrede sig pludselig, da coronasmitten bredte sig.

- Lige pludselig, nærmest fra den ene dag til den anden, kom der en ekstremt stor efterspørgsel på værnemidler. Der var meget stor mangel på masker og mundbind. Det betød også, at vi var nødt til at handle hos nye udbydere, vi ikke tidligere havde handlet med. Nu har vi opbygget et robust lager, så vi er godt rustet til den kommende tid, siger Stig Blicher.

Teknologisk Institut tester, om de indkøbte produkter lever op til CE-mærkningen.

Når produkterne er dumpet, har regionen ophævet aftalerne og krævet tilbagebetaling af købesummen.

Leverandørerne skulle også afhente de ikke-beståede produkter.

- Alle ordrer er annulleret, så der er ikke brugt skattekroner til ingenting. Men det koster selvfølgelig en masse besvær og arbejdstimer, når vi skal annullere ordrer og bestille nye masker, siger Stig Blicher.

Region Syddanmarks koncerndirektør Kurt Espersen siger til TV Syd, at regionen har mundbind og masker nok til at klare endnu en smittebølge, uanset om det er covid-19 eller andre sygdomme.

Men det ærgrer ham, at der har været så store problemer med kvaliteten. Han tilføjer, at regionen derfor vil kigge på, om den kan få flere stabile, danske leverandører.

/ritzau/