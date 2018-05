Regionale vækstfora forsvinder i nyt erhvervsfremmesystem

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om et nyt og forenklet erhvervsfremmesystem.

Det danske erhvervsstøttesystem bliver enklere fremover. Det er resultatet af en aftale, som regeringen har indgået med Dansk Folkeparti torsdag.

Aftalen indebærer, at man fjerner de nuværende regionale vækstfora, således at erhvervsfremmesystemet fremover kun består af to niveauer - det statslige og det kommunale.

Der etableres syv tværkommunale erhvervshuse, som tilbyder alle virksomheder kvalificeret sparring.

De supplerer den indsats, som kommunerne hver især yder - også i dag.

Det nuværende erhvervsfremmesystem har været kritiseret for at være for uoverskueligt med for mange aktører, der lapper ind over hinanden.

Det bliver der rådet bod på nu, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen (K).

- Med det nye system reducerer vi derfor de administrative niveauer fra tre til to - ét decentralt niveau med stærk kommunal forankring og det statslige niveau.

- Dermed får virksomhederne lettere ved at finde vej til lige præcis den ydelse, som de har behov for, siger han.

