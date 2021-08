Regioner åbner for drop-in-vaccination

Vaccinationsindsatsen er på vej ind i en ny fase. Snart kan borgere i næsten hele landet spontant gå til deres lokale vaccinationscenter og få et skud coronavaccine.

Fire ud af fem regioner åbner inden for de næste uger således op for vaccination uden tidsbestilling.

Muligheden står forrest for borgere i Region Sjælland, der er klar mandag den 9. august.

Inden slutningen af uge 33 er også Region Midtjylland, Hovedstaden og Syddanmark klar.

Region Nordjylland oplyser, at den vil gøre vaccinationen mere fleksibel. Det er ikke besluttet, hvilken form det tager.

Den nemmere adgang til vaccination vil ikke nødvendigvis give flere lyst til at få vaccinen.

Men det kan skabe incitament i en anden gruppe.

- Nogle af dem, der allerede er villige, får måske taget sig sammen, om man så må sige.

Det mener Michael Bang Petersen, som er professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet og leder af Hope-projektet, som følger danskernes adfærd under coronapandemien.

- Dem, som måske har en eller anden form for tvivl, kan tænke: Nu går jeg lige ned og får det gjort, siger han.

- Jo nemmere det er at handle på baggrund af den intention, man har, jo flere gør det også, siger han.

Ifølge professoren skal myndighederne satse på at nå skeptikerne med information om vaccinerne.

Samlet har omkring 16 procent af de vaccineinviterede endnu ikke bestilt tid eller fravalgt vaccinen, viste tal fra SSI i onsdags.

Ifølge Bang Petersen er særligt de unge mere tilbageholdende. De unge er dem, der senest er vaccineinviteret.

- Vores data tyder også på, at der er en tendens til at være bekymret over at få vaccinen blandt personer med en lav uddannelse, siger han og henviser til international forskning, der tyder på lavere vaccinationsvillighed blandt minoritetsgrupper.

Der er ikke lavet studier på området i Danmark, men professoren henviser til etniske minoritetsgrupper som en målgruppe, myndighederne har fokus på i vaccinationsindsatsen.

Det er vigtigt, at flest muligt er vaccineret for vores fremtidige omgang med corona, fortæller professor i infektionssygdomme på Aarhus Universitet Eskild Petersen.

- Det er ikke sådan, at det vil løse alle problemerne, for den nye Delta-variant kan stadig sprede sig på trods af vaccinerne, siger han.

Ifølge Eskild Petersen skal en stor vaccinetilslutning først og fremmest sikre os mod spredningen af sygdommen og et alvorligt sygdomsforløb med corona. Også hos unge mennesker.

Han mener ikke, at vaccinerne vil skabe flokimmunitet og dermed holde corona ude af vores liv.

- Med den nye Delta-variant skal man op og have immunitet hos 90 procent af befolkningen - måske en smule mindre.

- Så vi kan ikke undgå virusset. Det vil cirkulere, og det vil det især gøre i den kommende vintersæson, siger han.

Af samme grund forudser Eskild Petersen, at myndighederne vil åbne for et tredje boosterstik af de mest sårbare i løbet af vinteren.

- Vi ved, at et tredje stik giver et bedre antistof-svar, siger han.

Hos Sundhedsstyrelsen pågår overvejelserne om et tredje skud.

