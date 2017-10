Regioner afviser regning for privatansatte lægers fejl

Erstatning for fejl begået af læger ansat i virksomheder kan fremover ende hos regionerne, der protesterer.

Regionerne - og dermed skatteborgerne - kan fremover hænge på regningen, hvis læger, sygeplejersker eller fysioterapeuter ansat i private virksomheder begår fejl.

Det er konsekvensen af et lovforslag fra regeringen, der har været i høring, om ændrede regler for patienterstatning.

Danske Regioners formand, Bent Hansen (S), kalder forslaget for "uansvarlig omgang med skatteborgernes penge".

- Vi vender os imod, at vi skal dække erstatninger for fejl begået af private aktører.

- Det kan være en sygeplejerske, der er ansat to timer hos en tatovør og begår fejl. Eller det kan være en læge i en fodboldklub, der overser en meniskskade.

- Så er det os, der hænger på den udgift, hvis der bliver klaget, og patienten får tilkendt erstatning, siger Bent Hansen.

Som reglerne er nu, er det regionerne, der betaler, hvis en patient bliver tilkendt erstatning efter eksempelvis en fejloperation på et offentligt sygehus.

Men lovforslaget går et skridt videre og udvider regionernes erstatningsansvar til også at omfatte fejl begået af sundhedspersoner ansat af private virksomheder.

Det vil ifølge regionernes skøn medføre en ekstra årlig udgift på mellem 60 og 90 millioner kroner.

- De penge skal vi hente på sygehusene. Vi har ikke nogen ledige kasser til at dække det, siger Bent Hansen.

Han forstår ikke, hvorfor politikerne overhovedet lægger op til at ændre den nuværende retstilstand.

- Som det er nu, må de her virksomheder tegne en forsikring, der kan dække, hvis deres ansatte begår fejl.

- På samme måde som du og jeg må tegne en forsikring, hvis vi dyrker sport eller skal til udlandet, siger Bent Hansen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) til regionernes kritik.

Venstres sundhedsordfører, Jane Heitmann, kan ikke kommentere direkte på regionernes kritik, men siger generelt om lovforslaget:

- Vi har i Venstre en ambition om at styrke patientsikkerheden, og det gør vi med det her lovforslag, så alle skader forårsaget af autoriserede sundhedspersoner vil blive dækket ind under patienterstatningen.

- Nu pågår der en proces, hvor vi skal se de indkomne høringssvar og vurdere, om noget skal justeres, siger hun.

/ritzau/