Regioner afviste mulighed for nyt it-system til sygehuse

Sjællandske sygehuse har misset muligheden for at komme med på journalsystem, som Fyn og Jylland er sammen om.

Siden it-systemet Sundhedsplatformen blev indført i Region Sjælland og Region Hovedstaden, har det kostbare journalprogram affødt kritik fra frustrerede medarbejdere på sjællandske sygehuse.

Men der er ikke udsigt til, at systemet sådan lige bliver skiftet ud.

Det viser sig nemlig, at ledelsen i Region Hovedstaden og Region Sjælland har afskåret sig selv fra at udskifte Sundhedsplatformen uden at skulle sende opgaven i et omstændeligt udbud.

Det skriver Politiken mandag.

De to regioner har frataget sig selv muligheden for at koble sig på den elektroniske patientjournal MidtEpj, som de øvrige regioner er ved at finde sammen om, og som kunne være blevet en fælles national løsning.

I juni sidste år sagde it-direktørerne fra Region Hovedstaden og Region Sjælland nej tak til et tilbud fra Syddanmark om at få mulighed for at tilslutte sig det system, som Region Syddanmark måtte vælge efter et udbud.

Syddanmark valgte i foråret et tilbud fra firmaet Systematic, som i forvejen har leveret MidtEpj til Region Midtjylland.

Ifølge Politiken er det et system, som mange læger og andre ansatte i sundhedsvæsenet håbede, at de sjællandske regioner ville skifte til.

Det er almindelig praksis, at regioner tilbyder hinanden en sådan mulighed - også kaldet "option". Og i dette tilfælde tog både Region Nordjylland og Region Midtjylland imod tilbuddet.

Men øst for Storebælt valgte man altså at takke nej.

På vegne af de to regioner i Østdanmark skrev Region Hovedstadens it-direktør, Torben Dalgaard, i juni sidste år til Region Syddanmark:

- Da vi, som bekendt, er i gang med at implementere Sundhedsplatformen i begge regioner, vil en option på ny anskaffelse ikke være meningsfuld.

Region Sjællands it-direktør, Per Burchwaldt, begrunder desuden afvisningen med, at man ikke ønskede en option til noget, som var "ukendt".

Professor Søren Lauesen fra IT-Universitetet i København siger til Politiken, at de to regioner burde have sagt ja til optionen.

- Det koster ikke noget, og der er alt at vinde og intet at tabe.

