Regioner: Der er behov for 1,1 milliarder til hospitalsudstyr

Nedslidte skannere og forældet udstyr præger hverdagen på flere danske hospitaler.

Alene for at opretholde det nuværende niveau på medicoområdet er der ifølge Danske Regioner brug for 1,1 milliarder kroner i 2025 - og hvis der skal udbygges med nyt udstyr vil behovet være endnu større.

Tirsdag skal Danske Regioner mødes med regeringen til økonomiforhandlinger. Her vil budskabet fra regionerne blandt andet lyde, at de senere års økonomisk stramme anlægsrammer har medført et stort efterslæb på investeringer i medicinsk udstyr og digitalisering.

Det fortæller Anders Kühnau (S), regionsrådsformand i Region Midtjylland og formand for Danske Regioner, til avisen.

Ifølge Danske Regioner kan det blandt andet resultere i udskudte behandlinger på hospitalerne.

- Med nyt udstyr kan vi tilbyde borgerne bedre og mere skånsomme behandlinger. Der er risiko for, at vi sakker bagud, og vi kan ikke blive ved med at tilbyde sundhedsydelser i verdensklasse, hvis vi ikke også fornyer det nødvendige udstyr til behandlingerne, siger han.

Rigshospitalets afdeling for led- og knoglekirurgi er blandt de steder, som oplever, at det er svært at finde penge til det nyeste udstyr i budgettet. Det kan nemlig ikke dække behovet for udskiftning af udstyr og apparatur, fortæller cheflæge Claus Munk Jensen til Jyllands-Posten.

Afdelingen har de seneste år samtidig været nødt til at reducere på medicokontoen for at få pengene på afdelingsbudgettet til at hænge sammen.

Man er derfor nødt til at gå på kompromis med sine ønsker, lyder det.

Afdelingen mangler blandt andet penge til en særlig skanner, som koster seks millioner kroner, og som kan lave et billede af hele rygsøjlen fra nakkehvirvel til hofte.

Lægeforeningen genkender også problemerne. Formand Camilla Rathcke udtrykker til Jyllands-Posten, at området har været overset i en årrække.

Formanden for Folketingets Sundhedsudvalg, Lars Arne Christensen (M), har til avisen ingen kommentar før efter pinse, lyder det.

