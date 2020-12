Regioner fordobler antal af lyntest til 100.000

Tre nye private virksomheder skal hjælpe med lyntest til danskerne, så der kan testes 100.000 om dagen.

Regionerne fordobler antallet af lyntest til 100.000 i døgnet, da der er indgået tre nye aftaler med private virksomheder.

Det skriver Region Midtjylland i en pressemeddelelse.

Det fremgår ikke, hvornår det forventes, at der kan blive testet 100.000 i døgnet.

Aftalerne er indgået med virksomhederne SOS International, Carelink og Copenhagen Medicals.

SOS International og Carelink tilbyder test fra tirsdag, mens Copenhagen Medicals begynder onsdag.

- Presset på coronaprover.dk, der er indgang til regionernes testcentre og køerne hos Falck viser, at der overalt i Danmark er stor interesse for at blive testet for covid-19, siger regionsrådsformand i Region Midtjylland, Anders Kühnau (S) i pressemeddelelsen.

- Derfor er det også flot og meget tilfredsstillende, at regionerne på få døgn kan følge første kontrakt op med yderligere tre aftaler med firmaer, der kan tilbyde hurtigtesten, siger formanden.

Regionerne har allerede en aftale med Falck, der begyndte at tilbyde gratis lyntest i lørdags.

/ritzau/