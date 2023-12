Regioner foreslår betaling til pendlere for at tage flere med i bilen

Det skal være muligt for pendlere at få betaling, når de vælger at tage flere personer med i bilen på turen til og fra arbejde.

Det siger Danske Regioner, der er interesse- og arbejdsgiverorganisation for landets fem regioner.

Forslaget er en del af et samlet indspil til et ekspertudvalg nedsat af regeringen, som skal kigge på fremtidens kollektive trafik.

Et af forslagene handler om samkørsel, som Danske Regioner mener, har "et stort potentiale i at kunne supplere og blive en del af den kollektive trafik".

Blandt andet ønsker Danske Regioner, at en chauffør skal kunne modtage betaling, "der ligger ud over de marginale omkostninger for turen", når der tages en med i bilen. Det fremgår af pressemeddelelsen.

Det er regionerne, som har ansvaret for udviklingen af busruter og lokalbaner.

Ikke alle steder er det dog muligt at blive dækket ind af en lokal bus eller et regionaltog. Derfor mener Anders G. Christensen, der er formand for regionernes udvalg for regional udvikling og EU, at det er nødvendigt at tænke nyt og anderledes for at få flere til at vælge den kollektive trafik.

- For eksempel ved at fremme samkørsel ved hjælp af ny lovgivning, så det kan betale sig at tage nogen med sig i bilen.

- Men det kunne også være at bruge cyklen til strækninger inden for en rækkevidde på fem til ti kilometer, hvis det er muligt, siger han i pressemeddelelsen.

Ifølge Danske Regioner viser tal fra Vejdirektoratet, at der i gennemsnit er 1,08 personer i en bil, når vi pendler.

Samtidig er der dagligt 14 millioner tomme bilsæder på vejene.

Også cyklen er et transportmiddel, som Danske Regioner mener, kan komme endnu mere i brug.

Cirka halvdelen af alle beskæftigede i Danmark har nemlig under ti kilometer til arbejde.

Men det kræver en mere sammenhængende cykelinfrastruktur, da den ofte ikke er god nok, siger regionerne.

Det er transportminister Thomas Danielsen (V), som formelt har nedsat ekspertudvalget. Ekspertudvalget blev aftalt som en del af regeringsgrundlaget med SVM-regeringen.

Ekspertudvalget ventes at fremlægge dets anbefalinger inden udgangen af 2024.

