Regioner gør klar til hjemmeprøve for livmoderhalskræft

Turen ned til lægen for at blive undersøgt for livmoderhalskræft kan være lang.

En stigende andel af kvinder undlader at bestille tid, når de får indkaldelsen i e-Boks.

Det gælder især kvinder mellem 23 og 29 år, hvor kun 52 procent i 2019 tog imod tilbuddet, viser tal fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram.

Året før lå andelen på 54 procent.

Artiklen fortsætter under annoncen

For kvinder i alle aldre er det bekymrende, at tilslutningen falder, siger overlæge i Kræftens Bekæmpelse Janne Bigaard.

Men især for dem under 30 år.

- Livmoderhalskræft rammer flest kvinder i 35-årsalderen. Men da sygdommen er 10-15 år om at udvikle sig, er screening yderst relevant for unge kvinder.

- Screening kan finde forstadier, inden de når at udvikle sig til kræft, siger hun.

Hvert år dør cirka 100 kvinder af livmoderhalskræft i Danmark. Blandt de cirka 360, der får sygdommen hvert år, er flere end halvdelen ikke screenet regelmæssigt.

For at få flere med anbefaler Sundhedsstyrelsen, at alle regioner tilbyder hjemmeprøver. Tilbuddet skal gives til de kvinder, der efter første påmindelse ikke har fået prøven foretaget hos lægen.

Hjemmetesten kan vise, om der er hpv-virus i livmoderhalsen. Er der det, tilbydes kvinden efterfølgende en test hos lægen for celleforandringer.

Anbefalingen kom i 2018, og nu er testkittet på vej, siger ledende overlæge på Regionshospitalet Randers Berit Andersen, der er formand for Danske Regioners styregruppe vedrørende screening for livmoderhalskræft.

- Vi vil rigtig gerne i gang, fordi vi tror, at hjemmeprøver vil få en stor betydning for deltagelsen.

- Derfor arbejder vi benhårdt på at få de sidste aftaler på plads, så prøverne kan komme ud til kvinderne, siger Berit Andersen.

I Region Hovedstaden er de allerede et tilbud.

Ifølge Jesper Bonde, der er seniorforsker på Hvidovre Hospital og ansvarlig for projektet, er der især mange mellem 40 og 50 år, der melder tilbage, at de gerne vil have en hjemmetest tilsendt.

Men interessen hos yngre kvinder er også stor.

- Mange kvinder bryder sig ikke om at skulle op til lægen, og derfor udskyder de beslutningen. Men når de så får besked om hjemmetesten, så vil de gerne, siger Jesper Bonde.

/ritzau/