Regioner har nået ambition om 5000 coronatest på et døgn

Sundhedsstyrelsens ambition om at foretage mindst 5000 coronatest i døgnet er nået. Næste uges mål er 10.000.

Der er for første gang foretaget over 5000 coronatest på et døgn. Torsdag blev der taget 5734 test, viser tal fra Danske Regioner.

Dermed har regionerne indfriet Sundhedsstyrelsens ambitioner om at teste flere for coronavirus.

Målet for denne uge var 5000 test om dagen, i næste uge skal der foretages mindst 10.000 test hvert døgn, mens det ugen derefter skal op på 15.000.

Antallet af test er blevet hævet betragteligt på et døgn. Onsdag blev der taget 3596 coronaprøver fordelt på landets fem regioner.

Stephanie Lose (V), som er formand for Danske Regioner, kalder det imponerede, at det er lykkedes at få taget flere tusind ekstra prøver på et døgn.

- Vi er super stolte af, at det nu er lykkedes at komme i mål med de 5000 daglige test.

- Det har krævet en stor kraftanstrengelse, og stigningen i test kan i høj grad tilskrives sundhedspersonalet og de mange samarbejdspartnere, der ansvarsfuldt har kastet sig ind i opgaven om at hjælpe, siger hun i en pressemeddelelse.

Sundhedsvæsenet har travlt under coronaepidemien, og blandt andet har Rigshospitalet bedt øjen- og tandlæger om hjælp til at teste personer for coronavirus, så ambitionerne om de mange tusinde test kunne indfris.

Stephanie Lose påpeger, at for at holde niveauet er det afgørende, at der er tilstrækkeligt med testudstyr på regionernes lagre.

- Den opgave knokler vi på med, så vi kan fastholde niveauet i test og overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer, siger Stephanie Lose.

Sundhedsstyrelsen har løbende under coronaepidemien ændret sine anbefalinger og retningslinjer. Blandt de seneste fremgår det blandt andet, at også sundhedspersonale med milde symptomer på coronavirus kan blive testet.

Man bliver testet med en vatpind, som bliver ført rundt i munden. Herefter bliver prøven analyseret.

Ifølge tal fra Statens Serum Institut er der under coronakrisen kommet svar på i alt 35.668 testprøver. 3757 personer i Danmark er bekræftet smittet med coronavirus.

/ritzau/