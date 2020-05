Regioner kræver milliarder til sundhed ud over corona

To milliarder til drift og tre milliarder til anlæg plus corona er regionernes krav til økonomiforhandlinger.

Ud over de ukendte milliarder, som sundhedsvæsenet bruger i forbindelse med coronakrisen, er der brug for ekstra to milliarder kroner til driften af det danske sundhedsvæsen næste år.

Det er udspillet fra Danske Regioner op til økonomiforhandlingerne med regeringen, der starter mandag.

Årsagen er flere og stadigt dyrere ældre patienter, stigende udgifter til medicin samt nye behandlinger.

- Ud over at få refunderet vores ekstraudgifter til corona så har vi et sundhedsvæsen, der skal håndtere stigende udgifter.

- Til flere ældre med flere sygdomme, stadigt dyrere medicin samt stigende forventninger til behandlingen fra samfundet, siger formanden for Danske Regioner, Stephania Lose (V).

Hun peger på, at uanset corona så bliver det på ingen måde billigere at drive sundhedsvæsenet i 2021.

- Når medicinudgifterne for eksempel ser ud til at stige langt mere end sidste år, så er der brug for yderligere økonomi til at dække den del af regningen, siger Lose.

Udgifterne til sygehusmedicin er allerede steget i mange år. Men nu stiger også udgifterne til den receptpligtige medicin, som borgerne køber på apoteket, og regionerne giver tilskud til.

Formanden for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing, kalder uanset de nødvendige ekstraudgifter til corona regionernes ønske om to milliarder mere for helt nødvendigt.

- Det er efterhånden tydeligt for enhver, hvor afhængige vi alle sammen er af et robust sundhedsvæsen, og det koster penge. Sundhedsvæsenet har været underfinansieret i omkring et årti, siger han.

Han peger samtidig på, at det har været en ekstraordinær og svær periode for mange ansatte i sundhedsvæsenet.

- To milliarder er jo ingenting i forhold til den regning, som samfundet lige nu betaler for at lukke samfundet ned under coronaepidemien. Det kan være meget dyrt at spare på sundhedsvæsenet, siger lægeformanden.

Sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen fra Syddansk Universitet tror ikke på, at regionerne kommer i hus med deres krav denne gang.

- Det er overoptimistisk, når regionerne går efter to milliarder kroner plus coronaudgifter. Samfundsøkonomien er jo styrtdykket, og de skal nok snarere regne med tættere på en milliard kroner end to, siger han.

/ritzau/