Regioner mindes aldrig før så stort pres på kollektiv trafik

Brændstofpriserne er skudt i vejret, og det er sammen med færre rejsende efter coronatiden med til at presse regionernes busser.

Alene i år er der ekstraudgifter på 233 millioner kroner i trafikbudgetterne. Det oplyser Danske Regioner i en pressemeddelelse.

Problemerne er så store, at regionerne har brug for statslig støtte, hvis ikke regionale busruter skal lukke, lyder det fra Stephanie Lose (V), der er næstformand i Danske Regioner.

- Jeg tror ikke, vi har stået i en situation, hvor det har været så voldsomt et pres, der er på den kollektive trafik på grund af de ekstraordinære omstændigheder, der er.

- I dagligdagen vil vi (regionerne, red.) typisk løse det, når det er i et mindre omfang, men vi taler om nogle voldsomt store overskridelser af økonomien. Det kan vi ikke løse ved bare at flytte rundt på tingene, siger hun.

Regionerne mangler mellem 10 og 20 procent af kunderne i den offentlige trafik, når man sammenligner med tiden før corona. Det rammer indtægterne. Også brændstofpriserne, der er blevet markant højere som følge af krigen i Ukraine, giver røde tal hos regionerne.

Ifølge næstformanden har regionerne i årevis tænkt kreativt og forsøgt at få borgere til både at benytte samkørsel, tilbud inden for Flextrafik samt at få dem til at bruge den regionale kollektive trafik.

- Men den økonomi, vi ser ind i her, hvor det er tocifrede procentsatser i overskridelser i budgetterne, så kan vi ikke klare det ved at lave lidt flex her og der. Så er vi nødt til at skære i det tilbud, vi giver borgerne, siger Stephanie Lose.

Uden hjælp fra staten risikerer hver syvende regionale busrute ifølge regionerne at skulle lukke. Det vil særligt gå ud over yderområder, som ifølge Lose har svært at få fyldt busserne.

Den melding bekymrer interesseorganisationen Landdistrikternes Fællesråd.

Formand Steffen Damgaard beskriver bussen som en livsnerve for flere folk i landdistrikterne. Og han mener, at det vil ramme mange, hvis der skæres i antallet af busafgange eller busruter.

- Det kan få en kæmpestor negativ betydning for landdistrikterne, da mange er afhængige af busserne her. Det er både unge, der skal til og fra uddannelserne, og det er folk, der i hverdagen skal til og fra arbejde.

- Desuden er der borgere, hvor bussen er eneste mulighed, fordi man ikke har andet transportmiddel, siger han.

Steffen Damgaard opfordrer ligeledes til, at landspolitikere hjælper med at opretholde antallet af busruter.

Danske Regioner mener, at det er vigtigt at investere i de regionale busruter nu, da undersøgelser ifølge Stephanie Lose viser, at hvis først ruter er nedlagt, er det svært at få kunderne tilbage i busserne senere.

/ritzau/