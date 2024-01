Regioner mistænker snyd med diabetesmedicin efter enorme tilskud

Regionerne mistænker misbrug og svindel med diabetesmedicinen Ozempic, som Novo Nordisk fremstiller.

I alle regioner har man haft sager, hvor borgere har modtaget tilskud til lægemidlet for over 100.000 kroner.

Ifølge en rundspørge, som B.T. har foretaget blandt landets fem regioner, drejer det sig i hvert fald om 62 borgere, der har fået udbetalt over 100.000 kroner i tilskud.

Typisk får en diabetespatient udbetalt omkring 14.300 kroner om året i tilskud af regionerne, skriver mediet.

Ozempic indeholder det aktive indholdsstof semaglutid. Det samme gør Novo Nordisks meget populære vægttabsmiddel Wegovy.

Men selv om Ozempic og Wegovy begge har en slankende effekt, er der forskel på betalingen for de to midler.

Wegovy skal man som patient selv betale for. Det koster mellem 1300 og 2400 kroner om måneden.

For Ozempic gælder det, at patienter med type 2-diabetes kan få tilskud til medicinen. Man skal dog som diabetespatient opfylde bestemte krav for at kunne få det offentlige tilskud.

Per patient kan tilskuddet til Ozempic udgøre op til et par tusind kroner om måneden. Medicinen koster op mod 24.000 kroner om året per patient.

Efterspørgslen har været stor, og det tærer på regionernes økonomi. Udgiften til medicinen ventes at have rundet 1,4 milliarder kroner i 2023.

Flere regioner mistænker, at de høje tilskud er et tegn på svindel.

Overforbruget "formodes at være på baggrund af videresalg", lød det i et notat fra Region Midtjylland i december ifølge Jyllands-Posten.

Avisen beskriver torsdag en sag, hvor en læge har udskrevet medicinen med offentligt tilskud til én patient i mængder, der svarer til 27 års forbrug.

Det var en apoteker, der fattede mistanke og efterfølgende meldte lægen til Styrelsen for Patientsikkerhed.

- Lægen har skrevet tilskud på recepten, så det er regionen, der har betalt for denne svimlende mængde (over 400.000 kroner), skriver apotekeren i en henvendelse til styrelsen, som Jyllands-Posten har fået aktindsigt i.

Styrelsen har ikke politianmeldt lægen, men i stedet bedt om et udtræk af hans ordinationer og en udtalelse. Styrelsen oplyser til Jyllands-Posten, at "vi kan efterfølgende se, at han har rettet op".

Praktiserende Lægers Organisation, PLO, påpeger over for Jyllands-Posten, at det også kan være læger fra onlineklinikker, der udskriver medicinen, og ikke nødvendigvis praktiserende læger.

PLO tager klart afstand fra læger, der udskriver Ozempic i strid med retningslinjerne, lyder det.

Mandag anbefalede Medicintilskudsnævnet, at danskere med type 2-diabetes ikke som udgangspunkt skal have tilskud til Ozempic.

Mange bør i stedet flyttes over på billigere diabetesmedicin, anbefaler nævnet.

Lægemiddelstyrelsen ventes at træffe en endelig beslutning i løbet af de kommende måneder.

