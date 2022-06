To regioner ønsker særlig pulje til bedre behandling

Der er behov for en lighedspulje, så Region Nordjylland og Region Sjælland kan give deres borgere en lige så god behandling, som borgere får i resten af landet.

Sådan lyder opråbet fra de to regioners formænd i Jyllands-Posten.

Heino Knudsen (S), som er regionsrådsformand i Region Sjælland, mener, at der er behov for at behandle regionerne forskelligt, hvis de skal kunne behandle patienterne ens. Det siger han til Jyllands-Posten.

- Vi har i vores to regioner større udfordringer med en aldrende befolkning, som er mere komplekst syge, og vi skal leve op til de samme krav om f.eks. patientrettigheder som andre regioner, men vi har færre ressourcer at gøre det med, uddyber han over for avisen.

Mads Duedahl (V), som er regionsrådsformand i Region Nordjylland, peger over for Jyllands-Posten på, at pengene fra en lighedspulje skal bruges, både til at sundhedstilbud kan komme tættere på borgerne, men også til rekruttering af personale.

De to formænd vil ikke sætte et konkret beløb på.

Anders Kühnau (S), som er formand for Danske Regioner og regionsrådsformand i Region Midtjylland giver dem ret i, at de to regioner er udfordrede.

Men han ønsker ikke at kommentere det konkrete forslag, før det er diskuteret internt i Danske Regioner, siger han til Jyllands-Posten.

Flere forskere forstår godt opfordringen fra de to regioner, det siger de til Jyllands-Posten.

Men Kjeld Møller Pedersen, som er professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, siger til Jyllands-Posten, at det ville være svært at lave en pulje kun til de to regioner.

Det har ikke været muligt for Jyllands-Posten at få en kommentar fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

/ritzau/