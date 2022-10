Regioner roser flere sekretærer og løntillæg i Løkkes redningsplan

Moderaternes "redningsplan" for sundhedsvæsenet i 2023 er ikke revolutionerende, men har gode bud, der "kan være en del af løsningen" på problemerne på danske sygehuse.

Det siger Anders Kühnau (S), formand for Danske Regioner.

- Det er klart, at det med eksempelvis at sætte fokus på, om vi kan få flere på fuldtid vil være en del af løsningen.

- Det er også rigtig godt, at man vil give sygehusene mulighed for at ansætte noget mere personale, der kan være med til også at hjælpe med nogle af de administrative opgaver.

- Det er rigtigt set af Moderaterne, at der kan være behov for, at vi faktisk i en periode ansætter noget mere personale til at afhjælpe vores sygeplejerske og læger med dokumentationsopgave, siger Anders Kühnau.

Moderaterne foreslår et midlertidigt løntillæg til at afhjælpe problemet med manglende sygeplejersker.

Partiet vil for næste år afsætte en milliardpulje til at få flere sygeplejersker og mere sundhedsfagligt personale til at gå fra deltid til fuldtid.

- Det vil muliggøre, at man kan give et tillæg på 2500 kroner om måneden til alle professionsuddannede sundhedsfaglige medarbejdere, sagde politisk leder Lars Løkke Rasmussen på et pressemøde fredag.

Derudover vil partiet frigive tid til læger og sygeplejerske til patienterne ved at uddanne "særligt korps af sekretærer".

Anders Kühnau mener desuden, at Moderaternes fem forslag er realistiske at gennemføre til 2023.

Men de fem forslag kan kun indgå "som en del af løsningen", da der skal "mange flere tiltag" til for at løse sundhedsvæsenets udfordringer med mangel på medarbejdere.

Moderaterne foreslår også, at behandlingsgarantien skal midlertidigt suspenderes i 2023 for at lette presset på sygehusene. Det har Danske Regioner dog ikke taget stilling til endnu.

- Det kan være en løsning, når der er ekstra stort pres på sundhedsvæsenet, og vi har brug for at samle alle ressourcerne og dermed også få prioriteret ressourcerne bedst muligt.

- Der kan suspendering af behandlingsgarantien være et effektivt redskab. Om det lige præcis er det rigtige tidspunkt i 2023, har vi ikke lagt os fast på, siger Anders Kühnau.

Han pointerer også, at "det er vigtigt at få sagt, at vi har et sundhedsvæsen, der fungerer rigtig godt".

- Vi behandler 30.000 patienter hver eneste dag på vores sygehuse.

/ritzau/