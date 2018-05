Regioner: Statens støtte til øget vækst samler støv

Regionerne advarer mod at centralisere støtten til erhvervsfremme til skade for lokal vækst i yderområderne.

EU-midler, der ellers skal skabe vækst og udvikling i hele landet, risikerer i stedet at samle støv.

Sådan lyder advarslen fra Danske Regioner, hvis Folketinget vælger at følge anbefalingerne fra erhvervsminister Brian Mikkelsens (K) såkaldte forenklingsudvalg.

Udvalget lægger op til en centralisering af erhvervsstøtten og vil lukke landets seks regionale vækstfora og lokale erhvervscentre.

De bør i stedet erstattes af en National Erhvervsfremmebestyrelse og fem centrale erhvervshuse.

Men dermed bliver vejen fra virksomhederne i landets udkanter alt for lang, har både Danske Regioner og flere store virksomheder peget på.

Og større statsstyring får ikke millionerne fra EU's strukturfonde hurtigere ud at arbejde, påpeger Danske Regioners formand, Stephanie Lose (V).

Danmark modtager i 2014-2020 knap tre milliarder kroner fra strukturfondene.

Regionerne har givet tilsagn om 53 procent af midlerne, mens det kun gælder 39 procent af de penge, der skal gennem den statslige Erhvervsstyrelse, viser en opgørelse fra Danske Regioner.

- Når staten er dårlig til at få udbetalt sine midler til gavn for vækst og udvikling i hele landet, så er det, fordi de ikke er tæt på de regionale partnerskaber, som kan udløse EU-midlerne, siger Stephanie Lose.

- Derfor er det ikke en god idé at centralisere alle midler til regional udvikling yderligere, siger hun med henvisning til store forskelle i udfordringer i hver enkelt region.

- Skal det besluttes ét centralt sted, hvad der er rigtigst for Syddanmark og for Nordjylland, så bliver det dårligere og "one size fits all", mener hun.

Hun peger på, at Danfoss og Grundfos og turismegiganter som Legoland og Lalandia også har opfordret politikerne til at tænke sig grundigt om, før de centraliserer erhvervsstøtten.

I et regionalt partnerskab med Region Syddanmark er store lokale virksomheder som Danfoss og Linak samt Sønderborg Kommune og Syddansk Universitet (SDU) netop lykkedes med at skabe et nyt uddannelsescenter til 175 millioner kroner.

Det skal fra næste år huse tre nye ingeniøruddannelser og give de lokale virksomheder den nødvendige arbejdskraft og vækst.

/ritzau/