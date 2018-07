Regioner: Tre år med gratis psykolog til unge er ikke nok

Søndag træder et tilbud om gratis psykologhjælp til unge i kraft. Det løber frem til udgangen af 2021.

Søndag træder en forsøgsordning med gratis psykologhjælp til unge i alderen 18 til 20 år i kraft.

Det er et godt tilbud, mener Sophie Hæstorp Andersen, formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Danske Regioner, men der skal investeres mere.

- I Danske Regioner mener vi, at man burde gøre ordningen permanent, og at man også burde sikre, at det ikke kræver, at man skal have en let til moderat depression eller angst for at få gratis psykologhjælp.

- Der er mange andre, der også kunne have gavn af det, siger hun.

Tilbuddet gælder unge med let til moderat depression og angst, som skal henvises til ordningen af egen læge. De har nu en egenbetaling på psykologhjælpen på 40 procent, mens regionen betaler resten.

Ordningen finansieres af 15,7 millioner fra satspuljen, der blandt andet går til at finansiere tidsbegrænsede tiltag på sundhedsområdet. Den løber frem til udgangen af 2021.

Spørgsmål: Er det ikke dit ansvar som regionsrådsformand at finde penge til at gøre ordningen permanent?

- I regionsrådet har vi løbende tilført midler til psykiatriområdet, men det er også et område, der er meget presset af, at der kommer flere patienter.

- I mange år er der ikke kommet markant flere midler til det, til trods for at vi løbende får nye opgaver, siger Sophie Hæstorp Andersen, der også er regionsrådsformand i Region Hovedstaden.

Satspuljen forhandles årligt, og Enhedslisten er som eneste parti ikke blandt forligspartierne bag aftalen.

Det skyldes, at partiet er uenig i finansieringen, der findes ved at lade offentlige ydelser som pensioner og kontanthjælp stige med en langsommere takt end lønninger.

/ritzau/