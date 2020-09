Regioner vil give alvorligt syge ret til dødssnak med læge

For få taler med sundhedspersonale om døden, mener regioner, der vil have brudt tabuet i sundhedsvæsenet.

Alle, der har en livstruende sygdom, skal have ret til at få en samtale med en læge om døden.

Det mener Danske Regioner, der i et nyt udspil kommer med 15 fokuspunkter.

De kan ifølge regionerne være med til at forbedre den palliative indsats i sundhedsvæsenet, som fokuserer på patienternes sidste tid inden døden.

Ifølge regionerne bliver der i sundhedsvæsenet talt for lidt om døden. Det er et tabu, som skal brydes, mener Karin Friis Bach, der er formand for sundhedsudvalget i Danske Regioner.

- Med de nye anbefalinger vil vi ændre den tabubelagte kultur i sundhedsvæsenet, så vi bliver bedre til at tale med patienterne om døden og tilrettelægge palliationen efter deres ønsker.

- For selv om vi har de bedste intentioner, må vi indrømme, at vi nogle gange fokuserer så meget på at behandle den livstruende sygdom, at vi ikke tids nok får talt med patienten om den sidste tid, siger hun i en pressemeddelelse.

Regionerne arbejder derfor for, at alle patienter med livstruende sygdom får ret til en snak om døden med deres praktiserende læge eller patientansvarlige læge.

Det samme skal gælde pårørende til personer, der er alvorligt syge.

Målet er at gøre patientens sidste forløb mindre kaotisk ved at skabe mulighed for at tale om, hvad vedkommende ønsker at få ud af den sidste tid, hvordan den skal bruges, og hvordan og hvor patienten ønsker at dø.

42 procent af danskerne dør på hospitalerne, men en undersøgelse har ifølge regionerne vist, at flere i stedet ønsker at dø hjemme. Det er mere trygt og kan give bedre mulighed for at have de pårørende tæt på sig.

Derfor et det er et mål for regionerne, at flere kan få lov at dø hjemme.

/ritzau/