Regioner vil give otte ud af ti corona-svar inden 24 timer

I fredagens aftale om genåbning er det et mål, at otte ud af ti skal have svar på coronatest inden 24 timer.

Danske Regioner er klar til at give otte ud af ti danskere svar på deres coronatest inden for 24 timer efter testen.

Sådan lyder det fra regionerne, efter at der fredag aften blev indgået en aftale om genåbningen af Danmark med netop den målsætning.

I sidste uge fik tre ud af fire danskere svar inden for en døgn, og målet ser derfor ud til at være inden for rækkevidde.

- Vores personale knokler for at teste så mange som muligt, og i regionerne er vi klar til at løse opgaven og leve op til de mål, som Folketingets partier har sat, siger formand Stephanie Lose i en pressemeddelelse.

Allerede i juni satte regionerne et mål om, at der skulle være svar på 75 procent af prøverne inden for et døgn.

I sidste uge fik stort set alle de testede - 95 procent - svar inden for 29 timer, efter at coronatesten var foretaget.

/ritzau/