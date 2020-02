Regioner vil have ansvar for elevfordeling på gymnasier

Der er lagt op til, at ministerium skal stå for model for elevfordeling. Det er en fejl, mener regionerne.

Det er positivt, at der bliver kigget på fordelingen af elever på de danske gymnasier.

Men det er bekymrende, at ekspertgruppen, der er kommet med anbefalinger, lægger op til, at Christiansborg skal tage styringen.

For det er regionerne bedre egnet til, mener formand for Danske Regioner Stephanie Lose (V).

- Jeg tror, at det er rigtig vigtigt, at vi i regionerne, som jo arbejder med det her område i forvejen, får et stærkere politisk ansvar.

- Det er forskelligt mellem land og by og fra landsdel til landsdel, hvad det er for nogle problemer, man står over for. Derfor er det nødvendigt at få løsninger, der passer til det enkelte område, og ikke løsninger der bare lige fastlægges på Christiansborg, siger hun.

Ekspertgruppen er i en ny rapport kommet med tre muligheder for, hvordan elever kan fordeles mellem gymnasierne.

I dag er problemet blandt andet, at der er en skæv fordeling af elever med udenlandsk baggrund, og at udkantsområder er pressede, fordi de unge søger mod de store byer.

Som en løsning peger ekspertgruppen især på en såkaldt klyngemodel. I en klyngemodel bliver minimum tre gymnasier eller gymnasieafdelinger samlet inden for et specifikt afgrænset geografisk område.

Eleverne i området får mulighed for at ønske, hvilket gymnasium de vil optages på. Og der tages størst muligt hensyn til elevernes ønsker.

Fordelingen i den enkelte klynge sker på baggrund af karakterer.

De 25 procent elever med det laveste karaktergennemsnit fra grundskolen, eksempelvis folkeskolen, fordeles på klyngens gymnasier først. Derefter fordeles resten.

Der er lagt op til, at det er Undervisningsministeriet, som skal inddele i klynger.

Regionerne mener, at klyngemodellen er et "udmærket udgangspunkt" for videre debat. Men det vil være dobbeltarbejde at lade ministeriet have det sidste ord.

- Der er ikke brug for at have to niveauer, hvor regionerne bliver hørt og ministeriet træffer beslutninger. I et land, hvor vi hele taler om, at vi har centraliseret for meget, er det oplagt område at gå så tæt på som muligt.

- Og der har regionerne en rigtig god størrelse, siger Stephanie Lose.

De Radikale mener også, at ansvaret ligger bedst hos regionerne.

/ritzau/