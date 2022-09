Tirsdag morgen vil regioner og kommuner prøve at få minister til at give trafikselskaber økonomisk hjælp.

Regioner vil have penge til bus og tog med fra møde med minister

Der skal penge på bordet, mener regioner og kommuner, når de tirsdag morgen mødes med transportminister Trine Bramsen (S).

Mødet handler om kompensation til trafikselskaberne for direkte følger af coronarestriktionerne i årets første måneder.

Samtidig plages den kollektive trafik af stigende priser på brændstof.

Næstformand i Danske Regioner Stephanie Lose (V) håber, at ministeren vil se på det som et samlet problem.

Artiklen fortsætter under annoncen

- I regionerne mangler vi på den regionale buskørsel samlet set knap en kvart milliard kroner.

- Det er nogenlunde ligeligt fordelt med dels effekten af, at der stadig er færre passagerer i busserne end før corona, dels at brændstofpriserne er steget.

Der mangler 233 millioner kroner i regionernes pengekasse i år. Det svarer til, at hver syvende bus risikerer at blive sparet væk.

Trods coronakompensation for januar og februar vil der ifølge Danske Regioner mangle 117 millioner kroner som følge af corona.

Oveni kommer ifølge regionerne en ekstraregning for brændstof på 216 millioner kroner. Af dem dækkes 101 millioner af økonomiaftalen mellem regeringen og regionerne.

Tidligere har transportministeren understreget, at en løsning skal findes i samarbejde med trafikselskaberne. Og ikke udelukkende med en økonomisk indsprøjtning fra staten.

- Trafikselskaberne bliver også nødt til at gøre en indsats for at få deres tabte passagerer med om bord.

- Men regeringen står hundrede procent bag den kollektive trafik, lød det fra Bramsen i begyndelsen af september.

Stephanie Lose mener, at selskaberne selv har gjort meget for at få mange tilbage tilbage i busserne med blandt andet kampagner.

- De har gjort en stor indsats, og vi vil gerne drøfte med ministeren, om der er brug for yderligere tiltag.

- Det er også klart, at den vægt, som myndighederne kommunikerer med, betyder meget. Så det kan sagtens være, at en kombination af kampagner og kommunikationer fra myndighederne kan få flere til at vende tilbage, siger hun.

Hvordan hjælpen konkret skal se ud, vil Stephanie Lose drøfte med ministeren, når de mødes klokken 08.30 tirsdag morgen.

- Men vores udgangspunkt er, at når beløbene er så store, er det også en reel økonomisk kompensation, der skal til for trafikselskaberne.

- Det her er overskridelser i en størrelsesorden, hvor vi som regioner ikke har mulighed for at håndtere det. Det vil koste busruter, hvis ikke der kommer økonomisk kompensation.

/ritzau/