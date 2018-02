Regioner vil presse speciallæger til udkantsdanmark

Ny aftale betyder ansættelsesstop af speciallæger på universitetshospitalerne. Det skal tvinge nyuddannede speciallæger til udkantshospitaler

Manglen på speciallæger udenfor de store byer er så stor, at Danske Regioner sætter tommelskruerne på over for de tre store universitetshospitaler i Aarhus, Odense og København.

Det skal forhindre, at de store byer fortsat suger alle de nyuddannede læger til sig, så de mangler andre steder.

Allerede i julen 2016 besluttede regionerne at fastfryse antallet af speciallæger på de store universitetshospitaler fra januar 2017 frem til januar 2019.