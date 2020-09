Regioner vil sænke hospitalers CO2-udledning inden 2030

Hybridambulancer og varmeomlægning skal hjælpe med at sænke hospitalers CO2-udledning med 75 procent.

De danske hospitaler skal være grønne, og deres udledning af CO2 skal reduceres med 75 procent inden 2030.

Sådan lyder målet i et nyt udspil fra Danske Regioner, som fredag holder digital generalforsamling som følge af coronavirus.

- Det er et ambitiøst mål, det ved vi, men vi vil arbejde benhårdt for at nå det, siger Ulla Astman, næstformand i Danske Regioner.

Regionernes hospitaler og institutioner skal gå fra at udlede cirka 217.000 ton fra el, varme og transport om året til at udlede omkring 55.000 ton CO2 om året inden 2030.

Den generelle grønne omstilling af energisektoren i Danmark vil bidrage med en del af det mindskede klimaaftryk.

Derudover vil regionerne fokusere på fire områder: klimavenligt nybyggeri, grøn transport, bæredygtige indkøb og cirkulær økonomi uden spild.

- Vi skal investere i vores bygninger og sikre, at de er helt optimerede. Vi vil også skifte bilparken ud i forhold til at gå over til hybrid, og hybridambulancer kan være en af de store muligheder.

- Vi skal i det hele taget tænke grønt og bæredygtigt i vores indkøb, siger Ulla Astman.

/ritzau/