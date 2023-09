Regioner vil teste fri adgang til fysioterapi i udvalgte kommuner

Borgere med ondt i muskler og led skal have lettere adgang til hjælp fra en fysioterapeut.

Det er hensigten med et nyt forsøg, som Danske Regioner vil sætte i værk.

I en række kommuner i alle fem regioner vil der blive lavet forsøg med fysioterapi uden forudgående lægehenvisning.

Det oplyser Danske Regioner i en pressemeddelelse.

- Vi skal sikre så få hindringer som muligt i forhold til at få den rette behandling på det rette tidspunkt.

- Og her kan fri adgang til fysioterapi være et godt sted at starte, siger formand for udvalget for det nære sundhedsvæsen Christoffer Buster Reinhardt (K).

Som det er nu, skal man have en lægehenvisning for at opnå tilskud til behandling hos en fysioterapeut.

Men regionerne vil give fri adgang for borgere i en række kommuner til at booke tid hos en fysioterapeut, uden at man skal forbi lægen først.

Et lignende projekt har tidligere kørt i to kommuner under Region Hovedstaden.

Det er erfaringerne herfra, der har givet blod på tanden til at afprøve det i en større skala.

Regionerne vil foretage en evaluering af projektet for at få dokumenteret effekten for både patienter og sundhedsvæsen, fremgår det af pressemeddelelsen.

Det skal eksempelvis undersøges nærmere, hvilke borgere der især vil gøre brug af tilbuddet om fri adgang til fysioterapi.

Desuden vil man se på, hvad afskaffelse af kravet om henvisning til læge vil betyde for regionernes udgifter til tilskud.

Inden forsøget kan sættes i værk, skal der indhentes tilladelse hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Der er ikke taget stilling til, hvor mange kommuner forsøget skal omfatte.

