Regionerne går i aktion mod hundredvis af læger i Danmark

Regioner vil have læger til at spare på Ozempic-tilskud.

Det sker, fordi regionerne mener, at udgifterne til tilskud til Novo Nordisks diabetesmiddel Ozempic er stukket af.

Det skriver Jyllands-Posten mandag.

Tidligere har avisen beskrevet, at regionerne forventning er, at udgifterne til tilskud til Ozempic løber op i 1,4 milliarder kroner, når året er omme.

Ozempic er dyrere end anden diabetesmedicin, og det kan ikke frit udskrives med tilskud til alle patienter.

Ifølge avisen kan kun personer med type 2 diabetes få tilskud, og de skal enten først have afprøvet billigere midler, eller have en læges ord på, at anden medicin end Ozempic ikke er hensigtsmæssigt for dem.

Dette mener regionerne ikke altid bliver overholdt, og de har derfor kontaktet en lang række praksisser for at gøre opmærksom på problemet.

Eksempelvis har Region Hovedstaden skrevet til 410 praksisser, at de har udskrevet recepter med tilskud til mellem en og 54 patienter, som ikke tidligere har været i behandling med en billigere medicin.

Her vil man følge op ved at identificere de læger "med det mest afvigende ordinationsmøster", skriver regionen til avisen.

For Region Midtjylland gælder det 242 praktiserende læger, som har ordineret midlet til 743 patienter, der ikke har fået anden diabetesmedicin. Her vil man i februar kontrollere, om lægerne har fulgt appellen, lyder det.

Formand i Praktiserende Lægers Organisation (PLO), Jørgen Skadborg, skriver i et skriftligt svar til Jyllands-Posten, at han er uenig med regionerne.

- Det må i hvert enkelt tilfælde ud fra en samlet lægefaglig vurdering af en patients tilstand vurderes, om tilskuddet er givet i overensstemmelse med retningslinjerne, skriver han.

