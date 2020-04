Regionerne holder niveauet: Knap 6000 er coronatestet fredag

Sundhedsstyrelsens ambition om at foretage mindst 5000 coronatest i døgnet er nået. Næste uges mål er 10.000.

Antallet af personer i Danmark, der bliver testet for coronavirus, fortsætter med at stige.

Fredag blev der foretaget 5999 coronatest fordelt på landets fem regioner, oplyser Danske Regioner.

Dermed har regionerne for anden dag indfriet Sundhedsstyrelsens ambitioner om at teste flere for coronavirus.

Torsdag var første dag, det lykkedes, hvor der blev taget 5734 test.

Sundhedsstyrelsen har løbende ændret sine anbefalinger og retningslinjer under coronaudbruddet, for hvor mange der skal testes.

I øjeblikket ønsker sundhedsmyndighederne, at antallet af daglige test skal stige fra uge til uge.

Målet for denne uge var 5000 test, i næste uge skal der foretages mindst 10.000 test hvert døgn, og for ugen efter - uge 16 - skal antallet op på 15.000.

Men selv om det allerede blev meldt ud for knap to uger siden, at regionerne havde sikret kapacitet til at teste 5000 om dagen, var målet først nået torsdag i denne uge.

Her var antallet af test hævet betragteligt fra onsdag, hvor der blev foretaget 3596 coronaprøver på landsplan.

Fredag udtalte Danske Regioners formand, Stephanie Lose (V), at stigningen i test i høj grad kan tilskrives sundhedspersonalet og de mange samarbejdspartnere, der har kastet sig ind i opgaven.

Blandt andet har Rigshospitalet bedt øjen- og tandlæger om hjælp til at teste personer for coronavirus, så ambitionen om de mange tusinde test kunne indfris.

Der er desuden blevet løbende ændret på, hvem der kan blive testet for coronavirus.

Blandt de seneste retningslinjer fremgår det, at også borgere med milde symptomer kan blive testet.

