Regionerne vil sætte prop i danskernes alkoholrekord

Regioner vil tage fat i patienter på sygehusene for at bremse op for danskernes nordiske rekord i druk.

Danskerne tyller mere alkohol end alle vores nordiske broderfolk.

- Vi har en kedelig rekord, som ødelægger mange familiers livskvalitet, og som giver sygdom og tidlig død, siger Karin Friis Bach (R), der er formand for sundhedsudvalget i Danske Regioner.

Mens forbruget i Norge, Sverige og Finland i en årrække har været stabilt eller for nedadgående, så vokser det i Danmark.

Nye tal fra organisationen OECD viser, at danskere over 15 år køber 9,7 liter ren alkohol årligt, mens nordmændene holder sig på 6,0 liter.

Samtidig er danskernes forbrug endda stigende. I årene 2015-2018 steg det med 4,3 procent. Det er tre gange så meget som i Sverige, mens finnernes forbrug er faldet.

Danske Regioner vil gøre op med det danske overforbrug, som har mange sygdomsmæssige konsekvenser.

- Hver femte patient på sygehusene har et skadeligt alkoholforbrug. Det er oplagt at tage en kort samtale med patienterne om alkohol, når de alligevel er indlagte og motiverede til at ændre livsstil, siger Karin Friis Bach.

I første omgang kaster Sygehus Lillebælt, som omfatter Middelfart, Kolding og Vejle, sig ud i et pilotforsøg.

Alle patienter på tre afdelinger spørges til deres alkoholvaner. Vil de gerne skære forbruget ned, sendes der en henvisning til hjemkommunen.

- Vi bygger på gode erfaringer med rygestop, hvor vi har sendt over 4000 henvisninger til kommunerne, siger Louise Højsager, planlægningskonsulent i Sygehus Lillebælt.

Danske Regioner har samtidig fokus på en anden kedelig dansk sprutrekord: De unges europarekord i alkoholforbrug.

Regionerne vil have politikerne til at hæve aldersgrænsen for køb af al slags alkohol til 18-årige. Samtidig skal der indføres en folkesundhedslov, hvor det skal indtænkes i alle love, om de kan føre til et øget alkoholforbrug.

Efter offentliggørelsen onsdag af en ny stor rapport fra Sundhedsstyrelsen om den store ulighed i danskernes sundhed, så er alkohol et af sundhedsminister Magnus Heunickes (S) allervigtigste fokusområder.

- Vi skal bruge vores erfaringer med at bremse rygning til at nedbringe den vilde druktur, der præger den unge generation med store sundhedsmæssige konsekvenser, siger han.

/ritzau/