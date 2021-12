Regionsformand: Gode muligheder for tredje stik inden nytår

Der er gode muligheder for at booke tider til vaccinestik i jule- og nytårsdagene.

Der oplyser formand for Danske Regioner Stephanie Lose (V), der opfordrer alle de inviterede til at benytte sig af det.

- Det overordnede billede er, at der er ledige tider på tværs af landet.

- Der er en opfordring til at booke en tid, så vi har mulighed for at udnytte kapaciteten, også i juledagene.

- Vi vil rigtig gerne have så mange som muligt vaccineret med det tredje stik, inden vi rammer nytår, siger Stephanie Lose.

Onsdag oplyste Sundhedsstyrelsen, at man fremrykker tidspunktet for, hvornår 18- til 39-årige kan booke tid til revaccination.

De kan nu booke tid til et tredje stik - ligesom gruppen på 40 år og derover - fire en halv måned efter det andet stik.

Det kan ske på hjemmesiden vacciner.dk.

Torsdag middag er der ikke ventetid for at tilgå hjemmesiden.

Spørgsmål: Står nogle af vaccinationscentrene ligefrem tomme og venter på at give flere stik?

- De står ikke tomme, men efterspørgslen har ikke været så høj, som vi kunne have ønsket.

- Det er også derfor, at invitationerne til de 18- til 39-årige er blevet fremrykket, så de også kan booke tid til et tredje stik efter fire en halv måned.

- Forhåbentligt betyder det en højere grad af udnyttelse af de tider, der er, siger Stephanie Lose.

Når det haster med at få det tredje stik, hænger det ifølge regionsformanden sammen med, at smitten kan stige yderligere i januar.

- Vi ser ind i, at januar forventes at blive en hård måned, ud fra det Statens Serum Institut har sagt.

- Og jo flere, der får det tredje stik, jo bedre modstandsdygtighed har man mod alvorlig sygdom, også fra omikronvarianten, siger hun.

I perioden fra 14. til den 21. december er der samlet set vaccineret godt en million danskere, oplyser regionsformanden.

- Der er ikke tid til juleferie i den her situation. Der er selvfølgelig aktivitet i et kortere tidsrum på helligdagene. For eksempel kører vi ikke igennem juleaften. Men der er åbent rigtig mange steder og gode muligheder for at få en vaccine, siger Stephanie Lose.

/ritzau/