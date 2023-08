Regionsformand: Millioner vil tage toppen af besparelserne

Regeringens økonomiske håndsrækning på en milliard kroner til kommuner og regioner vil ifølge Danske Regioners formand tage toppen af besparelserne i regionerne.

- Det løser ikke alle vores problemer - det siger statsministeren også selv - men det er et godt skridt i den rigtige retning i forhold til at løse de udfordringer, vi står med, siger formanden for Danske Regioner, Anders Kühnau (S).

Regeringen oplyste torsdag på et pressemøde, at 350 millioner kroner skal gå til regionerne, mens 650 millioner kroner skal gå til kommunerne.

- Pengene vil være med til at tage toppen af de besparelser, vi er i gang med ude i regionerne nu. Og det vil hjælpe med de prioriteringer, vi skal i gang med, fortæller Anders Kühnau.

Landets fem regionsformænd fortalte onsdag i en fælles kronik i Jyllands-Posten, at regionerne skal finde besparelser for 2,5 milliarder kroner på grund af høje inflationsomkostninger og ekstraudgifter til medicin.

Og derfor vil der ifølge Anders Kühnau stadig være økonomiske udfordringer, som de 350 millioner kroner fra regeringen ikke kan løse.

- Inflationen og de stigende medicinudgifter udfordrer vores budgetter og har slået et stort hul i kassen, og det er den økonomiske udfordring, vi står med i forbindelse med budgetdækningen.

- Og det er jo penge, der primært skal gå til behandlinger og udredninger af patienter på vores sygehuse, lyder det fra Anders Kühnau.

I kommunerne er de også glade for regeringens hjælp, selv om der stadig vil være udfordringer.

- Det er en livgivende beslutning fra regeringen. Vi står i hele landet midt i nogle stramme budgetforhandlinger, og mange steder er det rigtig svært at få enderne til at mødes.

- Det vil det stadig være, men det er meget positivt, at regeringen har valgt at prioritere flere penge til velfærden, siger Kommunernes Landsforenings (KL) formand, Martin Damm (V), i KL's pressemeddelelse.

På regeringens pressemøde meddelte statsminister Mette Frederiksen, at pengene allerede fra 2024 skal ud i kommunerne og regionerne.

