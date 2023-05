Regionspolitiker tror på konsekvenser for hospitalsledelse i kræftsag

Sagen om lange ventetider for kræftpatienter på Aarhus Universitetshospital kommer sandsynligvis til at få konsekvenser for hospitalets ledelse.

Det vurderer Purnima Erichsen (K), der er formand for hospitalsudvalget i Region Midtjylland, over for DR.

- Jeg tænker ikke, at det kan undgås, når man ser det, der er kommet frem i medierne, men også i hospitalsledelsens egen redegørelse.

- Som jeg ser det, er der tale om et ledelsessvigt, siger hun til mediet.

Artiklen fortsætter under annoncen

I marts kom det frem, at 293 patienter med tarmkræft har ventet unødvendigt længe på en operation på Aarhus Universitetshospital. Det var i perioden januar 2022 til og med februar i år.

De måtte vente op til otte uger på en operation, selv om de har lovkrav på at blive opereret, senest to uger efter at det er besluttet, at de skal opereres.

Regionens direktion fik i midten af april to uger til at vurdere, om sagen bør have konsekvenser for ledelsen på hospitalet.

Mandag formiddag tager forretningsudvalget i regionen så hul på et ekstraordinært møde, hvor netop de mulige konsekvenser er på dagsordenen, skriver DR.

/ritzau/