Kühnau mener, at "det kan blive nødvendigt" at drøfte, om behandlingsgaranti skal suspenderes i en periode.

Regionsrådsformand åbner for at sætte behandlingsgaranti på pause

Når sundhedsvæsenet er i krise, er suspendering af behandlingsgarantien et redskab, man bør overveje at bruge.

Det siger regionsrådsformand i Midtjylland og formand for Danske Regioner Anders Kühnau (S).

- Om det er det rigtige tidspunkt nu, og om det vil løse problemerne, kan jeg være i tvivl om. Men vi er åbne for at drøfte med det kommende folketing og regering, om det kan blive nødvendigt i en periode, siger Kühnau.

Sundhedsvæsenet kæmper med lange ventelister, personaleflugt og aflyste og udskudte operationer.

Det har tirsdag fået kirurger til at pege på blandt andet behandlingsgarantien i et skriftligt nødråb, som er sendt til sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og Folketingets sundhedsordførere.

De ønsker at ændre på behandlingsgarantien. Den betyder, at alle patienter har ret behandling inden for 30 dage, uagtet hvad de fejler.

Kirurgerne ønsker at differentiere garantien for ikkeakut sygdom inden for 30 dage til for eksempel 60 eller 90 dage. Det skal gøre det muligt at prioritere de patienter, som har størst behov for behandling først.

Samme ønske om en differentieret garanti har Lægeforeningen.

Danske Regioners formand peger på, at man suspenderede behandlingsgarantien midlertidigt under covid-19.

Det samme gjorde man ved overenskomststrejkerne i 2008.

- Vi har som Danske Regioner ikke taget det med i vores 12 punktsplan. Men jeg kan godt se - og der må jeg tale for egen regning - at det kan blive nødvendigt at overveje at drøfte det med et kommende folketing, om man midlertidigt skal suspendere det på et tidspunkt, siger Anders Kühnau.

I midten af september fremlagde Danske Regioner 12 indsatser, som skal sikre flere ansatte på hospitalerne og nedbringe ventetider.

/ritzau/