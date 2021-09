Regionsrådsformand sætter gang i undersøgelse af 112

Regionsrådsformand i Region Hovedstaden Lars Gaardhøj (S) har bedt akutberedskabet i regionen om at afdække forholdene hos alarmcentralen 112.

Det sker efter Berlingskes dækning af tusindvis af mistede opkald.

- Jeg tager det meget alvorligt og går ind i det og forsøger hurtigst muligt at få afdækket, hvordan det hænger sammen.

- Er det, som det beskrives i artiklen, kan det ikke fortsætte, siger han.

Berlingske har på baggrund af 30 medarbejderes oplysninger og lækkede papirer afdækket, at tusindvis af opkald til 112 ikke går igennem.

Dækningen har vist, at der på 29 døgn i løbet af de seneste tre måneder var mindst 2482 mistede opkald.

De interviewede nuværende og tidligere medarbejdere er både lægeassistenter, ambulancereddere, sygeplejersker, ansatte med lederansvar og djøf'ere.

Nogle er også såkaldt dispatchere med ansvar for at disponere ambulancerne.

SF's retsordfører, Karina Lorentzen, er bekymret over, at oplysningerne først kommer frem nu.

- Nogen har vidst det her i noget tid, og jeg synes, det er kritisabelt. Åbenbart har medarbejderne følt sig nødsaget til at gå til pressen med det her for at få det frem, lyder det i en skriftlig kommentar.

Lars Gaardhøj mener, at det er svært at forholde sig til måden, historien er kommet frem på.

- Det er ikke nyt, at medarbejdere i det offentlige eller private bruger deres ret til og mulighed for at tale med journalister om udfordringer på deres arbejdsplads. Så det synes jeg hverken er nyt eller overraskende.

- Men problemet skal løses, så det er fint, at det kommer frem, siger han.

Når en borger ringer 112, er det en person fra Hovedstadens Beredskab i København, der tager telefonen.

Hvis medarbejderen vurderer, at der er brug for ambulance, bliver opkaldet stillet videre til regionens vagtcentral i Ballerup, hvor sundhedsfagligt personale sidder. De kan sende en ambulance ved at trykke på en knap.

Men ifølge Berlingske mistes opkald i viderestillingen, fordi der er kø på linjen.

Om der rent faktisk mangler medarbejdere til at besvare opkaldene, kan sagtens tænkes, siger Lars Gaardhøj.

- Er der for få på vagt, så er det dét, vi må se på. Vi må også finde ud af, om akutberedskabet genkender omfanget og det billede, der tegnes, ligesom vi må se på, om der er udfordringer med noget teknisk.

På Twitter er budskabet fra regionens akutberedskab klart:

- Vi genkender ikke kritikken omtalt i Berlingske, men undersøger sagen, lyder det fredag formiddag.

