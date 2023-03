Regionsrådsveteran fra Odense skal overtage Loses formandspost

For at blive midlertidig økonomiminister søger regionsrådsformand Stephanie Lose (V) orlov fra Region Syddanmarks regionsråd.

Det oplyser regionen i en pressemeddelelse.

Regionsrådet vil tage stilling til ansøgningen om orlov på et ekstraordineret møde tirsdag. Her vil en ny regionsrådsformand også skulle vælges.

Venstres partisekretær, Christian Hüttemeier, oplyser i en pressemeddelelse, at Venstres gruppe i regionen har indstillet Bo Libergren til posten.

Artiklen fortsætter under annoncen

Bo Libergren er valgt i Odense og har siddet i regionsrådet, siden regionerne blev dannet i 2007. Før det sad han i Fyns Amtsråd fra 1993.

Ved seneste regionalvalg i november 2021 fik han 3774 personlige stemmer. Kun Stephanie Lose fik flere stemmer for Venstre. Hun fik til gengæld hele 147.486 personlige stemmer.

Bo Libergren sidder i dag som formand for Udvalget for det nære sundhedsvæsen i Region Syddanmark og som en del af regionens forretningsudvalg.

Han har tidligere været opstillet til både kommunalvalg og folketingsvalg for Venstre, men uden at blive valgt ind.

Stephanie Lose har været formand for Region Syddanmark siden 2015. Fra 2018 til 2022 var hun desuden formand for Danske Regioner.

I 2021 blev hun ny næstformand for Venstre efter Inger Støjberg. Under formand Jakob Ellemann-Jensens sygemelding fungerer hun også som organisatorisk leder for Venstre, mens Troels Lund Poulsen (V) varetager posten som forsvarsminister.

/ritzau/