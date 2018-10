Register-mangler spænder ben for stramning af statsborgerskab

Oplysninger, der kan blokere for statsborgerskab, slettes fra registre og går i glemmebogen i stedet.

Et flertal på Christiansborg besluttede i sommer, at en dom for visse former for kriminalitet skal udelukke de dømte fra at opnå dansk statsborgerskab.

Men det register, der skal holde styr på, hvem der er dømt for hvad, sletter efter et vist antal år oplysningerne. Dermed kan embedsmænd, der behandler ansøgningerne om statsborgerskab, med andre ord ikke finde de relevante domme.

Det skriver Politiken torsdag.

Avisen har fået svar fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, hvori ministeriet bekræfter.

- Der kan være tilfælde, hvor oplysninger om kriminalitet slettes i Det Centrale Kriminalregister, selv om oplysningerne fortsat vil kunne udløse karenstid i henhold til cirkulærskrivelsen om naturalisation, skriver ministeriet.

I grove træk forklarer ministeriet, at nogle af oplysninger slettes, selv om de kunne være diskvalificerede for en ansøgning om statsborgerskab.

Inger Støjberg (V), der er minister på området, bekræfter problemet til Politiken.

Hun oplyser til avisen, at der allerede under forhandlingerne af forslaget var "en mistanke om, at der kunne være noget i det".

- Så nu har vi fået det kigget godt igennem, og det viser sig jo, at der er et lille problem her, siger hun til Politiken.

Ifølge Christian Langballe, der er indfødsretsordfører for Dansk Folkeparti, er hele problemet "for langt ude".

/ritzau/