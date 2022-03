Registrering af data vedtaget: Risikerer at blive kendt ulovlig

Der er væsentlig risiko for, at ny lov om registrering af borgernes teledata kendes ulovlig af EU-Domstolen.

Et flertal i Folketinget har torsdag vedtaget en lov, der fortsætter registrering af borgernes teledata. EU-Domstolen har kendt de gamle regler ulovlige, og derfor fremsatte regeringen en ny lov, som dog har en "væsentlig risiko" for også at blive kendt ulovlig.

Dagen før vedtagelsen kom justitsminister Nick Hækkerup (S) med et ændringsforslag til regeringens forslag efter hård kritik fra blandt andet de tre støttepartier.

- Der er et klart ønske blandt flere af Folketingets partier om først at sætte de nye logningsregler i kraft, når Højesteret afsiger dom. Det har jeg lyttet til, siger han i en skriftlig kommentar.

Han henviser til, at en sag om registrering af teledata skal for Højesteret senere på måneden. De tre støttepartier mistænkte ministeren for at ville bruge Folketinget til at obstruere sagen.

Men ændringsforslaget betyder, at de nye regler kan sættes i kraft, så de ikke er i vejen for sagen.

I årevis er skiftende regeringer fortsat med en ulovlig praksis, hvor informationer om placering af borgernes mobiltelefoner registreres og gemmes af teleselskaber.

Ifølge justitsministeren vil den nye lov i vid udstrækning fortsætte den praksis. I lovforslaget vurderer Justitsministeriet dog selv, at der er en "væsentlig procesrisiko" for, at loven bliver kendt ulovlig af EU-Domstolen.

Det er ifølge ministeriet første gang nogensinde, at et forslag lægges frem med så stor en risiko.

Ved en høring i Folketinget i januar sagde flere organisationer og jurister, at lovforslaget ville være ulovligt.

Det gælder også den tidligere danske toprådgiver for EU-Domstolen Henrik Øe, der sagde, at det ikke var nogen "underdrivelse", når Justitsministeriet vurderede, at lovforslaget kan være ulovligt.

De tre støttepartier forsøgte en sidste gang at debattere sagen før vedtagelsen torsdag.

- Vi er alvorligt i tvivl om, hvorvidt de nye regler er lovlige. De nuværende regler ligner de nye, og de nuværende er allerede underkendt af EU-retten.

- Jeg støder af og til på, at der er en procesrisiko, men ikke en "væsentlig procesrisiko", siger retsordfører Karina Lorentzen (SF).

Justitsministeren har tidligere sagt, at "med overvågning stiger friheden", og at "EU-Domstolen står på forbrydernes side".

Ifølge tilhængere af loven vil det indskrænke politiets mulighed for at opklare grove forbrydelser, hvis de ikke via en dommerkendelse kan få udleveret borgernes teledata.

Det fortæller, hvem kunderne har ringet til, hvem de har sms'et til, og hvilken mast telefonen har været forbundet til. Det indeholder ikke informationer om indholdet.

Ifølge modstandere er det unødig masseovervågning af borgerne, når teleselskaber pålægges at gemme teledata i et år.

De Radikale er modstandere.

- Vi har en justitsminister, som åbent har sagt, at "overvågning giver frihed". Med afstemningen om lidt bliver det officielt, at danmarkshistoriens mest omfattende overvågning fortsætter, siger retsordfører Samira Nawa (R) under debatten.

Enhedslisten er skuffet.

- Det er trist, at Folketinget vedtager en ny lovgivning, som fuldstændig ligner den gamle. Som ikke retter op på noget som helst, siger retsordfører Eva Flyvholm (EL).

/ritzau/