Regler for hundehalsbånd skal skærpes i stort dyrevelfærdsudspil

Flere hundehalsbånd skal gøres ulovlige, og en arbejdsgruppe skal se på, hvordan muligheden for at frakende personer retten til at holde dyr kan udvides.

Det er 2 blandt 23 initiativer i et samlet dyrevelfærdsudspil fra fødevareminister Jacob Jensen (V), der blev præsenteret onsdag.

Ifølge ministeren vil en eventuel politisk aftale være den første dyrevelfærdsaftale "af sin slags i Danmark".

Den skal "sikre et løft af dyrevelfærden for både dyr i stalde og dyr i hjemmet".

Artiklen fortsætter under annoncen

- Dyr skal behandles ordentligt, når de er i menneskers varetægt. Vi har desværre de senere år set eksempler på det modsatte, siger Jacob Jensen i en pressemeddelelse fra sit ministerium.

Han ønsker at skærpe reglerne for hundehalsbånd, så halsbånd med tapper og metalbøjninger på indersiden bliver ulovlige.

Reglerne for opbinding af hunde skal også skærpes med en præcisering af en bestemmelse.

Dyrevelfærdsudspillet blev varslet i december sidste år, hvor det lød fra Jacob Jensen, at det i dag er for svært at fratage personer retten til at beskæftige sig med dyr.

Artiklen fortsætter under annoncen

Derfor vil regeringen i udspillet nedsatte en arbejdsgruppe, som bredt skal se på, hvordan strafniveauet kan skærpes på området herunder en udvidelse af muligheden for at frakende retten til at holde dyr.

I dag skal en person ved dom findes skyldig i "mishandling eller grovere uforsvarlig behandling af dyr", før retten kan frakendes for bestandig eller i en periode.

Udspillet indeholder også initiativer for at styrke dyrevelfærden for grise, kvæg og fjerkræ.

/ritzau/