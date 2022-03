Regler lempes så chauffører kan køre længere mellem hvil

Lige nu kører mange chauffører i pendulfart for at hjælpe ukrainske flygtninge og levere nødhjælp.

Det risikerer at dog karambolere med de danske regler for køre- og hviletid.

Derfor bliver der i Danmark nu indført en række undtagelser fra reglerne. Det oplyser Transportministeriet i en pressemeddelelse.

Med undtagelserne bliver der større fleksibilitet for de chauffører og vognmænd, der yder en særlig indsats i øjeblikket. Det siger transportminister Trine Bramsen (S).

- Chauffører fra hele landet lægger i disse dage en prisværdig indsats for dagen for at bistå ukrainerne med levering af nødhjælp og andre basale fornødenheder og transport ud af landet af de mange, der flygter under de russiske angreb.

- Det er afgørende, at de ikke strander undervejs eller bliver mødt med store bøder for den livsvigtige hjælp. Derfor beder jeg nu Færdselsstyrelsen indføre en række danske undtagelser fra køre- og hviletidsreglerne, siger Bramsen.

Undtagelserne betyder blandt andet, at den maksimale daglige køretid øges fra ni til 11 timer. Der gives også tilladelse til, at hvil foregår i køretøjet.

Undtagelserne vil gælde til og med 3. april 2022.

Ifølge Transportministeriet er de danske undtagelser de samme, som er indført i Polen.

Netop Polen oplever en stor trafik på grænsen til nabolandet Ukraine. Ud af de mere end 1,2 millioner mennesker, der menes at være flygtet fra Ukraine, er over halvdelen taget til Polen.

De mange ukrainere er flygtet, efter at Rusland 24. februar begyndte at invadere og gå i krig mod Ukraine.

/ritzau/