Regler for politiets magtanvendelse

* Reglerne for politiets brug af magt er beskrevet i Politiloven.

* Politiets magtmidler er fysiske indgreb, knippel, hunde, gas og våben.

* Politiet må bruge magt for at "forebygge eller afværge fare" for den offentlige fred eller personers eller det offentliges sikkerhed.

* Magt må også bruges for at kontrollere våbenbesiddelse eller stoppe strafbare forhold.

* Politiets brug af magt skal være nødvendig, forsvarlig og i forhold til situationen.

* Magtanvendelsen skal være så skånsom, som mulig.