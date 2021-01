Reglerne om forsamlingsforbud

Det er indtil 17. januar forbudt at samles flere end fem personer ved indendørs og udendørs arrangementer på offentlige steder. Der er dog flere undtagelser.

* Gælder forsamlingsforbuddet i private hjem?

Nej. Forbuddet gælder ikke i private boliger og haver, som kun beboere råder over. Men man opfordres til ikke at have flere end fem kontakter per husstand.

* Må jeg stadig gå på arbejde, i skole eller på studie?

Arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner er undtaget fra forbuddet. Men medarbejdere, der kan, opfordres til at arbejde hjemmefra. Skoler og uddannelser er lukket - på nær nødpasning - frem til 17. januar.

* Kan man holde begravelser eller bisættelser?

Ja. Bisættelser og begravelser er ikke omfattet af loftet på fem mennesker. Der må dog maksimalt være 50 sammen til udendørs begravelser.

* Må jeg tage i biografen, på restaurant eller til forestillinger?

Frem til 17. januar er restauranter, barer samt kultur- og foreningsliv lukket. Så det er ikke muligt nu.

* Er demonstrationer omfattet?

Nej. Hvis en forsamling har et politisk eller andet "meningsbefordrende" formål, er det ikke omfattet af forsamlingsloftet.

Kilder: coronasmitte.dk og Sundhedsministeriet.

/ritzau/