Regn giver mange henvendelser til forsikringsselskaber

Store mængder regn på en gang og længere tids tørke er en dårlig kombination.

I denne weekend har netop det været tilfældet og efterladt et stort antal borgere i en vanskelig situation.

Siden fredag har regn væltet ned over landet, og det har et betydet stort antal henvendelser til flere forsikringsselskaber.

Både Topdanmark, Alm. Brand og Codan fortæller om mange opkald fra kunder.

Artiklen fortsætter under annoncen

Alene Topdanmark har modtaget omkring 200 henvendelser i løbet af weekenden.

Det er det højeste antal i år på så kort tid, fortæller Helene Vogt Ibsen, skadeschef i Topdanmark Forsikring.

Det er særligt borgere med kældre, som er blevet hårdt ramt af nedbøren, siger hun.

- Der, hvor det er værst, har man fået vand ind. Det er særligt folk med kældre. Det er simpelthen fordi, vandet ikke kan få naturligt afløb, når der kommer så meget på en gang.

Allerværst er det de steder, hvor kloakvand er kommet ind.

- Det er decideret sundhedsskadeligt, og noget man har brug for hjælp til at få renset væk, siger Helene Vogt Ibsen.

Hos Alm. Brand Group, som omfatter selskaberne Alm. Brand og Codan, ligner situationen den, Topdanmark står med.

Det fortæller presseansvarlig i Alm. Brand Mikael Winkler.

- Vi har modtaget omkring 200 henvendelser indtil nu.

- Halvdelen er relativt akutte henvendelser, hvor vi har været ude allerede nu, men situationen udvikler sig. Vi får formentlig flere anmeldelser i løbet af dagen, siger han.

Henvendelserne begyndte at vælte ind allerede fredag hos Topdanmark. Der var det særligt henvendelser fra Nord- og Midtjylland.

Lørdag var det Sjælland - særligt Roskilde-området - hvor borgerne ringede ind på grund af vandskader.

- Det medfører, at vi sender akut skadeservice ud, som hjælper vores kunder med at pumpe vand ud af kældre, få sat affugtning i gang og hjælper med at redde deres inventar, siger Helene Vogt Ibsen.

Det har ellers været tørt i Danmark længe, og det betyder, at nedbøren her i weekenden løber som overfladevand.

Det giver udfordringer, når der falder store mængder vand på en gang.

- Det har været tørt mange steder, så det kan være svært, der hvor der er meget tørt, at få vandet til at sive ned gennem jorden.

- Det ligger som overfladevand, før det siver ned, sagde Mette Wagner, vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologisk Institut (DMI) til Ritzau lørdag.

Netop det får indflydelse på, hvordan vandet gebærder sig, når det handler om oversvømmelser. Det har nemlig betydning for, i hvilket omfang de store mængder nedbør rammer folks ejendomme.

- Det kan give større skader på bygninger, end hvis jorden kan absorbere regnen. Det er klart, at der er en grænse for, hvor meget jorden kan absorbere, og det er ikke heldigt, når jorden er helt tør, siger Helene Vogt Ibsen.