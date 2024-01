Regn og fyldte vandløb giver beredskaber sved på panden

De kommunale beredskaber har travlt med at pumpe vand væk efter det seneste døgns megen nedbør.

- Alle mand er i sving, og pumperne kører på fuld tryk, siger sekretariatschef i Danske Beredskaber Bjarne Nigaard.

Allerede onsdag blev der pumpet vand væk flere steder ved østvendte kyster, hvor der var forhøjet vandstand.

Men nu truer oversvømmelser også inde i landet fra overfyldte åer og vandløb.

- Havvandet har trukket sig lidt, men nu er der rigtig meget vand inde i landet også. Det skyldes, at åer og vandløb er tæt på at være overfyldte, siger sekretariatschefen.

Ved Gudenåen er der forhøjet vandstand, blandt andet ved Bjerringbro. Og her er det kommunale beredskab gået i gang med at udlevere sandsække, så borgere kan beskytte sig mod indtrængende vand.

Ved Kalundborg har vandmasser resulteret i et jordskred, der truer med at ødelægge et rør, der forsyner store dele af byen med vand.

Her kæmper beredskabsfolk ifølge Bjarne Nigaard med pumper og barrikader for at holde jordskreddet stangen, så det ikke ødelægger røret.

På Bornholm har regn og sne ifølge sekretariatslederen skabt erosion ved en byggeplads, så der er fare for, at en bygning i nærheden styrter sammen.

- Som det ser ud nu, kan vi lige akkurat følge med, men det går stærkt, siger Bjarne Nigaard.

Der er også kommunale beredskaber, der sammen med politiet kæmper mod følgerne af snefaldet i det centrale og nordlige Jylland.

Her har man blandt andet assisteret hjemmeplejen i at nå ud til borgere, ligesom man har hjulpet politiet med at stable to indkvarteringscentre for strandede bilister ved motorvej E45 på benene.

Sekretariatschefen kan ikke umiddelbart huske en situation, hvor beredskaberne i den grad er blevet udfordret samtidig af store mængder sne og følgerne af kraftig regn.

Det kommer på bagkant af 2023, der også gav beredskaberne rigeligt at se til.

- Vi havde 20-års hændelser 26. oktober, 10. november og 23. december 2023 (stormflod, red.). Og nu har vi noget, der ligner det, her få dage inde i 2024. Det er nok en situation, vi skal tage bestik af. Det betyder i hvert fald, at mandskab og materiel bliver alvorligt presset, siger Bjarne Nigaard.

