Regnbyger løser weekendbillet til Roskilde Festival

Det bliver desværre ikke uden lidt blæst og regn, at ugens glade festivalgæster kan afslutte årets Roskilde Festival med hovednavne som Blur, Rosalia og Lizzo.

De gode nyheder er imidlertid, i hvert fald ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), at det kedelige vejr primært bliver om morgenen lørdag og formentlig kun mindre dryp.

Det siger instituttets vagthavende meteorolog fredag morgen, Martin Lindberg.

- Regnen når ikke Roskilde før lørdag morgen. Så lørdag kommer der desværre regn til. Ikke vedvarende, men af og til kommer der regn. Ikke de store mængder. Cirka to til fire millimeter, siger meteorologen.

Fredag starter lidt overskyet, men i løbet dagen ventes vejret at klare op en smule og give lidt sol.

- Der kommer nogen sol. Så i aften ser det ud til at blive fint vejr - tørt og med sol, siger Martin Lindberg.

Vinden forventes også at lægge sig i løbet af eftermiddagen fredag, og temperaturen forventes at komme op mellem 20 og 21 grader.

Søndag melder både blæsten og regnen sin ankomst og byder festivalgæsterne farvel.

- Søndag vekslende med skyer med noget sol og en del byger. Det bliver blæsende med jævn til hård vind fra vest og sydvest. Fortsat dagtemperaturer op mod 19 grader, siger Martin Lindberg.

En mindre højtryksryg passerer i løbet af fredag Danmark vest fra og holder vejret nogenlunde tørt og solrigt.

Højtryksryggen bliver dog aflyst af et lavtryk, som fortsætter ind over Skandinavien fra vest og giver ustadigt og blæsende vejr med byger her og der.

Lørdag bliver generelt overskyet og med regn i det meste af landet med temperaturer op mod 19 grader. Søndag bliver det lidt varmere med op mod 20 grader, men her forventes altså en del regn og blæst.

