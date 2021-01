Regnefejl fra Unicef: Danske babyer bliver alligevel ikke 102 år

På grund af en regnefejl gav Unicef nyfødte i flere lande en alt for høj forventet levealder.

Årets nyfødte danskere kan alligevel ikke forvente at blive 102,1 år gamle, men "blot" 93,7 år.

Det oplyser Unicef onsdag, efter at børneorganisationen har fundet en betydelig regnefejl i sine egne forudsigelser af, hvor længe børn født over hele verden i 2021 i gennemsnit kan forvente at leve.

- Det er dybt beklageligt, siger Unicef i en mail til Ritzau om historien, der blev omtalt af flere danske medier i begyndelsen af året.

I visse tilfælde har FN-organisationen regnet forkert med over tyve år. Det fremgår af en revideret liste over verdens forskellige lande.

En af de største regnefejl finder man for Schweiz.

Her kan man se, at Unicef nu vurderer, at børn født i landet i år kan forvente at blive 94,8 år gamle. Det er 21,6 år færre end på den oprindelige liste, hvor schweiziske babyer stod til at blive 116,4 år i gennemsnit.

I mailen til Ritzau forklarer Unicef, at tallene blev for "overoptimistiske" i den oprindelige beregningsmodel for de lande, hvor organisationen forventer, at nyfødte bliver 80 år og opefter.

Det skyldes ifølge Unicef, at FN’s befolkningsfremskrivning, World Population Projections, som ligger til grund for prognosen, kun løber til år 2100. hvilket der nu er taget højde for.

- En simpel metode blev brugt til at fortsætte tidligere tendenser i fremtiden med yderligere antagelser og fremskrivninger i den periode. Men prognosen for den ældre aldersgruppe var følsom over for data brugt til yngre aldersgrupper, og det gav nogle overoptimistiske tal for nogle vestlige lande, skriver Unicef.

- Efter data-teamet brugte en alternativ metode, der udvider tidslinjen til 2130, fik de tal, der stemmer bedre overens med hastigheden i stigningen af levetiden.

I Unicefs første prognose stod danske nyfødte også til at have en markant kortere levealder end i Norge og Sverige, men sådan er det ikke længere.

Unicef gav oprindeligt nyfødte i Norge og Sverige en forventet gennemsnitslevetid på henholdsvis 109,9 og 110,2 år. Det er nu faldet til 93,5 år og 93,3 år, hvilket er på linje med Danmark.

/ritzau/