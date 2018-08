Socialdemokratisk opgør med Finansministeriets "pivskæve" regnemaskine har lange udsigter

To socialdemokratiske socialpolitikere angriber i en ny bog Finansministeriets regnemaskine for at være ”politisk pivskæv” og give politikerne i Folketinget, kommunerne og regionerne et skandaløst ringe beslutningsgrundlag. Et opgør har dog lange udsigter, erkender de

”Det betaler sig at investere i mennesker,” lyder den lovende titel på en debatbog af de to socialdemokratiske folketingsmedlemmer og socialpolitikere, Ane Halsboe-Jørgensen og Pernille Rosenkrantz-Theil, som udkom i fredags.

Bogen har allerede skabt en usædvanlig debat, hvor Finansministeriets departementschef, Martin Præstegaard, i et interview med dagbladet Politiken har forsvaret ministeriets regnemetoder. Han anklagede indirekte de to socialdemokrater for med bogen at undergrave befolkningens tillid til ministeriets faglighed på samme måde, som den amerikanske præsident Donald Trump undergraver tilliden til samfundets etablerede institutioner.

Forfatterne angriber i bogen ministeriets regnemaskine for at være ”politisk pivskæv” og for at give politikerne et ”skandaløst ringe beslutningsgrundlag”, både i Folketinget, kommunalbestyrelserne og regionsrådene.

Kerneproblemet er angiveligt, at ministeriet indregner de såkaldte dynamiske effekter i skattepolitikken, men ikke gør det samme på velfærdsområdet.

Det har længe været en torn i øjet på venstrefløjen, som har kritiseret den skævhed, som man mener, favoriserer blå politik.

Kort fortalt betyder dynamiske effekter, at man ikke ser isoleret på, hvad for eksempel en skattelettelse koster på de offentlige budgetter. Man indregner også de gevinster, der kan være ved, at folk vil arbejde mere, hvis de får lov at beholde mere til sig selv.

Ane Halsboe-Jørgensen og Pernille Rosenkrantz-Theil argumenterer for, at ministeriet på samme vis bør indregne de dynamiske effekter, der kan være ved at udvide den offentlige service. For eksempel vil flere kunne arbejde, når det offentlige tilbyder god børnepasning. Derfor bør man indregne de positive effekter af at investere flere penge i den offentlige velfærd.

Problemet er, at de beregninger er meget vanskelige at foretage. Der mangler forskning, som kan fortælle, hvad de økonomiske gevinster ved forskellige typer af offentligt forbrug og offentlige investeringer kaster af sig. Og om de overhovedet kaster noget af sig. Sagt på økonomsprog er der tvivl om fortegnet. Derfor vil Finansministeriet ikke ændre sin regnemaskine, før der er videnskabeligt belæg for at gøre det.

De to socialdemokrater peger på, at det belæg allerede findes på nogle socialpolitiske områder. I Socialstyrelsens regi har man siden januar brugt en såkaldt Socialøkonomisk Investeringsmodel, forkortet til SØM, der kan vise de økonomiske konsekvenser af forskellige konkrete indsatser på socialområdet.

Mere generelt nævner de, at den amerikanske økonom og nobelprismodtager James Heckman allerede for nogle år siden påpegede, at en investering i udsatte treårige børn procentuelt giver en større økonomisk gevinst, end det gennemsnitlige afkast af investeringer i det amerikanske aktiemarked siden Anden Verdenskrig. En tidlig indsats er med andre ord en langt bedre forretning end en sen indsats. Forebyggelse er bedre end helbredelse.

Det har politikere talt om i næsten 100 år, men langt de fleste penge i socialpolitikken bruges fortsat på at reparere skader som alkoholmisbrug, hjemløshed, psykisk sygdom og så videre, når skaderne først er indtruffet.

Ane Halsboe-Jørgensen er overbevist om, at det vil være nemmere at få afsat penge til forebyggelse, både i stat og kommuner, hvis man har de konkrete regnestykker, der kan vise, hvor god en forretning, det er.

Men er ønsket om at få en ny regnemodel ikke bare et knæfald for ”økonomismen”? Er risikoen ikke, at man for eksempel ender med regnestykker, der viser, at skattelettelser samfundsøkonomisk er en bedre business end investeringer i flere pædagoger, også selvom man indregner dynamiske effekter på begge sider af ligningen?

Ane Halsboe-Jørgensen mener ikke, at man dermed vil ende med et stort politisk flertal for eksempelvis at lette skatten, fordi man på papiret kan vise, at det gavner samfundsøkonomien mest. Det fremgår jo allerede af de beregninger, Finansministeriet laver i dag, men det får ikke Socialdemokratiet til at foretrække skattelettelser frem for velfærdsforbedringer, påpeger hun.

Kritikken af ønsket om en ny og bedre regnemaskine i Finansministeriet har været hård, blandt andet fra tænketanken Cepos, hvis cheføkonom og vicedirektør Mads Lundby Hansen principielt gerne vil have beregninger på dynamiske effekter af offentligt forbrug.

Man kan bare ikke pålægge Finansministeriet at regne på en bestemt måde, og der er intet videnskabeligt belæg for at opgøre, hvordan udgifter til ældrepleje eller hjemmehjælp påvirker det strukturelle bruttonationalprodukt, fremhæver han.

Økonomen bag den socialøkonomiske investeringsmodel (SØM), seniorforsker Rasmus Højbjerg Jacobsen fra Vive, Det nationale forsknings- og analysecenter for Velfærd, siger til Børsen, at man ikke kan bruge den model til at beregne de overordnede samfundsøkonomiske konsekvenser af at investere mere i velfærd. Det egner den sig ikke til, og det samme er Finansministeriet selv nået frem til i en analyse i foråret.

Ane Halsboe-Jørgensen erkender, at det vil tage lang tid at skaffe tilstrækkelig videnskabelig viden om de samlede økonomiske effekter af at investere i offentlig velfærd, men det sagde man også for 5 og 10 år siden. Og hvis man ikke sætter penge af nu til at få den forskning sat i gang, vil man sige det samme igen om fire eller fem år. Derfor håber de to forfattere, at partierne bag de såkaldte satspuljemidler (det sociale områdes finanslov) nu kan blive enige om at bruge flere penge på netop den forskning.

Satspuljemidlerne er i øvrigt i mange år blevet kritiseret for at skabe et puljetyranni og en usammenhængende socialpolitik, hvor der spildes alt for mange penge på projekter, der ofte stoppes efter tre år, uanset om de har været en succes eller ej. Og hvor pengene til puljen i øvrigt tages fra mennesker på overførselsindkomst. Enhedslisten har som eneste parti uden for kredsen af satspuljepartier længe ønsket puljen nedlagt, og det ønske deler de to forfattere i den nye bog. Men det er en anden historie.