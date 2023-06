To regnvejr rammer knastørre Danmark før sankthansaften

To regnvejr skal passere Danmark før sankthansaften fredag 23. juni. Det oplyser Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) på sin hjemmeside.

Det første regnvejr ventes at ramme landet mandag eftermiddag og aften. Her er der udsigt til mellem én og fem millimeter regn.

Natten til onsdag ventes en ny front at bevæge sig ind over Danmark. Det tyder ifølge DMI på, at det bliver mere vådt end mandagens regnvejr.

- Prognoserne er pt. meget uenige om, hvor meget vand der kommer fra denne front, men de fleste forudsiger, at den bliver vådere end mandagsfronten, skriver vagthavende meteorolog Jesper Eriksen søndag eftermiddag.

Artiklen fortsætter under annoncen

Selv om dele af landet de seneste dage har været ramt af byger, er det ifølge DMI's hjemmeside meget begrænsede mængder, der er kommet.

Fredag er der registreret 1,5 millimeter vand, mens tallet for lørdag er 1,3 millimeter.

Tørkeindekset, der er et mål for, hvor tør overfladen er i naturen, er søndag opgjort til 9,8 på en skala, hvor 10 er maksimum.

Først på ugen ramte tørkeindekset det maksimale niveau.

Danske Beredskaber - en sammenslutning af de kommunale brandvæsener - har mandag morgen indkaldt til onlinemøde.

Artiklen fortsætter under annoncen

Her drøfter man tørkesituationen og mulige afbrændingsforbud op til sankthansaften.

Flere beredskaber har allerede meldt helt eller delvise afbrændingsforbud ud.

Af en oversigt på brandfare.dk fremgår, at det gælder Varde, Esbjerg, Fanø og Rømø, Sønderborg, Tunø, Samsø, Kalundborg, Odsherred, Holbæk, Lejre, Tisvilde hegn i Gribskov Kommune, Halsnæs, Helsingør og Bornholm.

/ritzau/