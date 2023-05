Reiley forlader Eurovision uden et ord

Danmark er ude af Eurovision. Reiley formåede ikke at vinde seernes hjerter med sit bud på et grandprixhit, "Breaking My Heart".

Den færøske TikTok-stjerne var så påvirket af exittet, at han forlod Liverpool Arena uden at stille op til interview.

- Reiley er på vej tilbage på hotellet. Han er ked af det og ærgerlig, lyder meldingen fra DR's grandprixchef, Erik Struve Hansen.

I stedet har DR sendt pressen et citat fra Reiley.

- Jeg er superærgerlig over ikke at gå videre til finalen. Jeg har forberedt mig enormt de sidste måneder og gjorde mit bedste på scenen for Danmark, lyder det fra Reiley i en skriftlig kommentar.

Der var meget på spil for sangeren.

Danmark har ikke kvalificeret sig til en Eurovision-finale i fire år. Det gav et vist pres, medgav Reiley tidligere på Eurovision-ugen.

- Der er meget presse - og pres. Og fans, der er så passionerede, sagde Reiley.

- Jeg prøver at sikre mig, at jeg passer på stemmen og på energien inden showet.

Derfor droslede Reiley ned for mængden af interview og fotos med den danske presse op til semifinalen, hvor han skulle synge sin skæbnesang.

Man kan ikke stemme på sit eget lands deltager.

- Vi har haft fokus på, at han kunne stå skarpt, som jeg også synes, han virkelig gjorde. Jeg synes, han aldrig har sunget og performet den sang bedre, lyder det fra Erik Struve Hansen.

Han var ellers sikker på, at Danmark endelig ville kvalificere sig til en finaleplads i det internationale melodigrandprix.

- Jeg er meget, meget, meget ærgerlig, fordi jeg synes, at vi i år kom med et utroligt moderne, fremsynet bud på, hvad en Eurovision sang også godt kan være, siger Erik Struve Hansen og fortsætter:

- Jeg synes, vi havde en international appellerende stjerne til at præsentere det, og som har et image og en hel måde at være popstjerne på, som jeg synes, er spændende. Derfor havde jeg da også håbet, at det kunne noget i en international musikkonkurrence.

16 lande stillede op i semifinalen. Men kun 10 nationer gik videre. Albanien, Australien og Armenien var blandt dem, som kan indløse billet til lørdagens grande finale, mens at lande som Island, Georgien og San Marino også må rejse fra England uden en finaleplads.

26 lande ud af 37 opstillede nationer har kvalificeret sig til finalen. Den første semifinale fandt sted i tirsdags, og her fløj storfavoritterne fra Finland og Sverige videre.

Seks lande er automatisk sikret en finaleplads. Det er Spanien, Storbritannien, Frankrig, Tyskland og Italien, eftersom de betaler den største del af gildet. Og så er sidste års vindernation også garanteret en plads. Denne gang er det Ukraine.

Normalt afholdes Eurovision i sidste års vinderland. Men det er umuligt på grund af Ruslands invasion. Derfor afvikler den britiske storby Liverpool årets internationale melodigrandprix på vegne af Ukraine.

Finalen sendes på DR1 lørdag.

/ritzau/