Rejsebureauer kan sende danskere syd på i løbet af uger

Regionale rejsevejledninger er kæmpe skridt for rejsebureauer, der håber på lavere smitte på De Kanariske Øer.

Det er et vigtigt skridt for den danske rejsebranche, at Udenrigsministeriet fremover vil lave rejsevejledninger på regionalt niveau og ikke for hele lande.

Det vil nemlig øge chancen for at kunne sælge rejser til destinationer syd på under coronaudbruddet.

Sådan lyder det fra Jan Vendelbo, der er direktør hos Spies.

- Det er et stort skridt i den rigtige retning for os at få delt landene op. Lige nu kan vi dog ikke bruge det til noget, fordi smitten er for høj, siger Jan Vendelbo.

Udenrigsministeriet har torsdag varslet, at den nye model vil træde i kraft i begyndelsen af december.

Spies vil gerne kunne sælge rejser til populære rejsemål som De Kanariske Øer og Madeira i Portugal, men her er smitteniveauet i øjeblikket lidt for højt.

- Smitten er på vej kraftigt ned på De Kanariske Øer, og derfor håber vi inden for nogle uger, at det kan ændre sig, så vi kan sende danskere derned.

- Vi vil kunne rykke meget hurtigt. Der vil maksimalt gå tre uger, fra smitten er på et tilpas lavt niveau, til det første fly er på vej derned, siger han.

Samme melding kommer fra rejseselskabet TUI, der også håber at kunne sende danskere syd på i løbet af vinteren.

- Det har vi ventet på i meget lang tid i branchen, så derfor er det rigtig positivt, at den her model kommer, siger pressechef Mikkel Hansen.

- Vi ejer vores eget flyselskab, så derfor vil vi relativt hurtigt kunne sætte rejser op - formentlig i løbet af få uger.

- Vi kan se på vores bookinger, at der er en fin efterspørgsel på rejser til De Kanariske Øer, så nu venter vi bare på, at smitten falder, siger han.

På De Kanariske Øer har den seneste uge været 37 nye smittetilfælde om ugen per 100.000 indbyggere, viser en opgørelse fra det spanske sundhedsministerium.

Udenrigsministeriet har endnu ikke løftet sløret for, hvor langt det tal skal ned, før der kan blive åbnet for rejser.

I den nuværende model for rejsevejledninger på landebasis er tallet 20.

Hos TUI håber man, at der på sigt kan blive lavet endnu mere lokale rejsevejledninger på sigt. For eksempel smitten i hver større by eller region.

