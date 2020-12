Rejsebureauer: Regionale rejsevejledninger kommer for sent

Nye rejsevejledninger møder ikke begejstring hos brancheforening. De ønsker kriteriet for "åbent" land ændret.

De regionale rejsevejledninger, der bliver offentliggjort første gang fredag, skulle være kommet i sommer i stedet.

Sådan lyder det fra Lars Thykier, administrerende direktør for Danmarks Rejsebureau Forening.

Den nye model for rejsevejledningerne betyder, at der fremover vil kunne åbnes for rejser til lavrisikoregioner med lav nok smitte i karantænelande i EU- og Schengenlandene samt Storbritannien.

- Som tingene ser ud nu, så ændrer det på ingen måder på situationen med destinationer i EU, der stadig vil være lukket, siger Lars Thykier.

- Det havde været smartere, at det kom i sommer, da vi bad om det første gang. Det var først, da EU begyndte at snakke om muligheden, at man kiggede på det i Danmark.

Lars Thykier foreslår, at kriteriet for, hvornår et land er "åbent", skal ændres.

- Det skal op på 50 smittede per 100.000 indbyggere og måske endda lidt højere, så man stadig er på et lavt niveau, men kan rumme små udsving i de regioner, der ligger meget lavt.

- Det er også det, andre EU-lande opererer med, når de åbner for regioner, siger Lars Thykier.

Det gælder for eksempel i Tyskland, hvor andre lande først "lukkes" for rejser, når der har været 50 smittede per 100.000 indbyggere over en periode.

I Danmark bliver et land betegnet som "åbent", når der er 20 smittede per 100.000 indbyggere per uge målt som et gennemsnit over to uger.

Et land bliver omvendt et "karantæneland", hvis det så overstiger 30 smittede per 100.000 indbyggere.

Det er i øjeblikket tilfældet for alle europæiske lande, hvor man derfor fraråder ikke-nødvendige rejser.

Selv om der længe har været lukket for ferierejser, er rejselysten på vej tilbage ifølge Lars Thykier.

- Rejselysten er der og specielt i uge 7 og 8. Ikke nødvendigvis på skiferie, men også til varmere himmelstrøg.

Han peger på diskussionen om coronatræthed i den danske befolkning, som han tror gør sig gældende, for dem der gerne vil ud og rejse, selvom der er strikse rejsevejledninger.

