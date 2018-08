Rejsekongen Stig Elling vinker for alvor farvel til politik

En depression har fået Mr. Charter til at stoppe i kommunalpolitik, under et år efter at han blev valgt ind.

Den konservative Stig Elling blev valgt ind i Frederiksbergs kommunalbestyrelse i november, og under et år efter vinker han farvel til politik.

Denne gang kommer han ikke tilbage.

Den 71-årige rejsekonge lider af en depression, og det er derfor, at han har valgt at sige farvel til politik.

- Jeg har valgt at være ærlig og sige, at jeg er ude i en depression. Jeg er nødt til at tage hensyn til mine kolleger og mig selv, siger Stig Elling.

Det er derfor på en trist baggrund, at rejsekongen og kommunalpolitikeren stopper i politik.

- Jeg er selvfølgelig ked af det, fordi alle dem, der har stemt på mig, synes måske, at det er trist. Jeg beklager meget, men jeg er nødsaget til at tage hensyn til mit helbred, siger Stig Elling.

Han kalder sig selv den ældste chartermand i Danmark, og rejseeventyret begyndte også for over 50 år siden.

Dengang lavede den 17-årige Stig Elling sit eget rejsebureau hjemme fra forældrenes adresse i Lyngby nord for København.

Både Star Tour og Bravo Tours har haft Stig Elling bag roret. Han trak sig fra rejsebranchen i 2015, men det varede kun et halvt år.

Han arbejder stadig som ambassadør i Bravo Tours.

Politik er ikke ukendt for rejsekongen. Stig Elling har siddet i Frederiksbergs kommunalbestyrelse af to perioder med pause imellem.

Næsten ni år har han brugt i politik, og han sætter sig ikke i den politiske stol igen.

- Jeg kan garantere, at jeg stopper i politik. Jeg vil stadigvæk fortsætte som ambassadør i Bravo Tours, men det er på meget nedsat tid, siger Stig Elling.

Han gav kommunalbestyrelsen besked mandag, og Stig Elling tilføjer, at han stopper med virkning fra tirsdag.

/ritzau/