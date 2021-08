Rejselystne plejehjemsansatte smitter beboere med corona

Coronasmitten er atter trængt ind på danske plejehjem.

Alene i sidste uge blev der registreret 18 nye tilfælde blandt færdigvaccinerede beboere. Det viser den ugentlige opgørelse fra Statens Serum Institut.

Smitten kan delvist spores tilbage til medarbejdere, der er hjemvendt fra rejser, skriver Berlingske i lørdagsavisen med henvisning til en nyligt opgjort risikovurdering fra myndighederne.

Nis Peter Nissen, direktør i Alzheimerforeningen, kalder udviklingen "alvorlig og bekymrende".

- Vi må sætte alt ind på at få analyseret årsagerne og se på, hvad der kan gøres for at nedsætte risikoen, siger han til avisen.

- Man må ikke sidde på hænderne og vente på, at det går så galt, som det gjorde i vinter.

Udviklingen skal dog ses i det lys, at der i ugen forinden blev registreret 12 smittetilfælde blandt færdigvaccinerede beboere på danske plejehjem.

Foruden smitten er der desuden blevet registreret fem coronarelaterede dødsfald blandt plejehjemsbeboere.

/ritzau/